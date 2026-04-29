Gần nửa tỷ euro để PSG tạo ra 'cỗ máy' chiến thắng

Dưới thời HLV Luis Enrique, PSG trải qua cuộc “lột xác” toàn diện, không chỉ về lối chơi mà còn ở cách xây dựng đội hình.

PSG là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League năm nay. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng ấn tượng 5-4 trước Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League rạng sáng 29/4 là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình ấy.

Kể từ khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha cập bến PSG vào tháng 7/2023, đội bóng nước Pháp từ bỏ chính sách “Galacticos” (chiêu mộ các ngôi sao đình đám) để chuyển sang xây dựng một tập thể đồng đều, đề cao tính tổ chức. Dưới sự hỗ trợ của Giám đốc Thể thao Luis Campos, Enrique đặt nền móng cho một PSG cân bằng hơn giữa công và thủ, nơi sức mạnh tập thể được đặt lên hàng đầu.

Những thay đổi này nhanh chóng mang lại hiệu quả. PSG không chỉ cải thiện thành tích tại đấu trường châu Âu mà còn ổn định tài chính.

Sau khi chia tay hàng loạt ngôi sao có mức lương cao như Neymar, Kylian Mbappe hay Lionel Messi, quỹ lương của PSG đã giảm tới 55%, giúp đội bóng thoát khỏi áp lực từ các quy định công bằng tài chính của UEFA.

Dù vậy, để xây dựng đội hình hiện tại, PSG vẫn phải chi ra con số không nhỏ. Trong ba mùa giải dưới thời Enrique, đội bóng thủ đô nước Pháp đầu tư tổng cộng khoảng 821 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng. Bản hợp đồng đắt giá nhất là Khvicha Kvaratskhelia, khi PSG bỏ ra 80 triệu euro để chiêu mộ anh từ Napoli.

Kvaratskhelia chứng tỏ giá trị. Ảnh: Reuters.

Theo định giá của Transfermarkt, đội hình xuất phát của PSG trong trận gặp Bayern rạng sáng 29/4 có tổng giá trị lên tới 837 triệu euro. Tuy nhiên, số tiền thực tế mà CLB đã chi để xây dựng đội hình này chỉ khoảng 484,8 triệu euro, một con số cho thấy chiến lược mua sắm hiệu quả hơn so với giai đoạn trước.

Ở từng vị trí, PSG sở hữu nhiều bản hợp đồng chất lượng như thủ môn Matvey Safonov (20 triệu euro), hậu vệ Achraf Hakimi (68 triệu euro), Willian Pacho (40 triệu euro), đội trưởng Marquinhos (31,4 triệu euro) hay Nuno Mendes (38 triệu euro).

Tuyến giữa cũng rất đáng chú ý với Vitinha (41,5 triệu euro), João Neves (65,9 triệu euro) và tài năng từ học viện là Warren Zaire-Emery. Trên hàng công, ngoài Kvaratskhelia, PSG còn sở hữu Ousmane Dembele và tài năng trẻ Desire Doue (cùng mức giá 50 triệu euro), những nhân tố góp phần tạo nên sức tấn công biến hóa.

Rõ ràng, PSG dưới thời Enrique không còn là tập hợp của những cá nhân hào nhoáng, bóng bẩy, mà là một “cỗ máy” vận hành trơn tru. Với nền tảng hiện tại, đội bóng thủ đô nước Pháp đang đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ chức vô địch Champions League.

