Trận PSG - Bayern đưa Marquinhos vào lịch sử

Marquinhos đi vào lịch sử.5
Rạng sáng 29/4, sau đại chiến giữa Paris Saint Germain và Bayern Munich, Marquinhos không chỉ cùng đội nhà tạo nên trận cầu giàu cảm xúc, mà còn bước vào lịch sử bóng đá Brazil. Trung vệ 31 tuổi chính thức cán mốc 120 lần ra sân tại Champions League, san bằng thành tích của huyền thoại Roberto Carlos.
Đây là cột mốc đặc biệt với Marquinhos, người dành trọn hành trình Champions League của mình cho Paris Saint Germain. Kể từ khi cập bến PSG, anh trở thành biểu tượng của sự ổn định, bền bỉ và trung thành giữa thời đại bóng đá biến động liên tục.
Mùa giải năm nay đánh dấu lần thứ 13 Marquinhos góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trước trận gặp Bayern, tuyển thủ Brazil có 119 trận, giành 66 chiến thắng, hòa 21 và thua 32 trận, đồng thời ghi 11 bàn thắng. Việc nâng tổng số lần ra sân lên 120 giúp anh đứng ngang hàng với một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ samba.
Roberto Carlos từng lập cột mốc ấy sau 12 mùa Champions League, chủ yếu trong màu áo Real Madrid, nơi ông giành ba danh hiệu vô địch châu Âu. Cựu hậu vệ trái này cũng từng khoác áo Fenerbahce ở giai đoạn cuối sự nghiệp.
Nếu Roberto Carlos đại diện cho hình ảnh bùng nổ nơi hành lang trái, Marquinhos là biểu tượng của sự chắc chắn và thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Anh không ồn ào hay phô trương, nhưng luôn hiện diện ở những trận cầu lớn nhất.
Ở tuổi 31, Marquinhos vẫn còn cơ hội vượt lên độc chiếm vị trí số một ngay trong trận lượt về diễn ra vào ngày 7/5.
