Rooney: 'PSG và Bayern phòng ngự như nghiệp dư'

Cựu danh thủ Wayne Rooney cho rằng chất lượng phòng ngự của Bayern Munich và PSG đều không tốt sau trận bán kết lượt đi UEFA Champions League rạng sáng 29/4.

PSG và Bayern tạo "mưa bàn thắng" trên đất Pháp. Ảnh: Reuters.

Trên sân Parc des Princes, PSG thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng nể khi tận dụng tốt các cơ hội. Các pha lập công của Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele (cùng lập cú đúp) và Joao Neves giúp đội chủ nhà thắng 5-4 trước Bayern và chiếm lợi thế trước trận lượt về.

Dù chỉ tung ra 12 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1,91, PSG vẫn cho thấy sự sắc bén khi có tới 5 lần đưa bóng trúng đích và đều chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Bayern cũng chứng minh họ không hề lép vế. Đại diện Bundesliga ghi tới 4 bàn nhờ công của Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano và Luis Diaz. Với xG lên tới 2,51 từ 10 cú sút (8 lần trúng đích), đội khách hoàn toàn có cơ sở để tự tin lật ngược tình thế khi trở về Allianz Arena.

Dù trận đấu mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ trung lập, nhiều chuyên gia lại tỏ ra không hài lòng với khả năng phòng ngự của hai đội. Rooney nhận định rằng cả PSG lẫn Bayern đều quá chú trọng tấn công mà lơ là phòng ngự, dẫn đến những bàn thua “nghiệp dư” ở đẳng cấp cao nhất.

Hàng thủ Bayern và PSG bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Rooney phân tích: “Cả hai đội đều cho thấy đẳng cấp ở những pha tấn công và quên cách phòng ngự ở tuyến dưới. Đó là lý do chúng ta được thấy những bàn thắng tuyệt vời. Luis Enrique là một HLV hàng đầu. Khi dẫn trước 5-2 thì lẽ ra ông ấy nên yêu cầu các học trò siết chặt đội hình và chơi chắc chắn hơn. Còn Vincent Kompany rõ ràng là một HLV có tư tưởng tấn công. Những bàn thua ở trận vừa qua thật nghiệp dư".

Trong khi đó, huyền thoại người Hà Lan, Clarence Seedorf, nhấn mạnh rằng một đội bóng không thể vô địch Champions League nếu không biết cách phòng ngự chắc chắn. Ông lấy Arsenal làm ví dụ, khi đội bóng này gây ấn tượng nhờ số trận giữ sạch lưới ấn tượng ở mùa giải này.

Với cách biệt chỉ một bàn, cuộc tái đấu giữa PSG và Bayern ở lượt về trên sân Allianz Arena hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn.

