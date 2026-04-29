Enrique đi vào lịch sử Champions League

  • Thứ tư, 29/4/2026 05:34 (GMT+7)
Rạng sáng 29/4, HLV Luis Enrique thiết lập cột mốc đáng nhớ tại Champions League sau khi cùng PSG đánh bại Bayern Munich 5-4 ở bán kết lượt đi.

HLV Enrique giành 50 trận thắng tại Champions League nhanh nhất lịch sử.

Chiến thắng nghẹt thở mang lại lợi thế lớn cho PSG và giúp Enrique vượt qua thành tích của Pep Guardiola. Theo Opta, Enrique trở thành HLV cán mốc 50 chiến thắng tại Champions League nhanh nhất lịch sử, với 77 trận cùng Barcelona và PSG. Trước đó, Guardiola nắm giữ kỷ lục sau 80 trận thời còn dẫn dắt Bayern Munich năm 2015.

Trên sân nhà Parc des Princes, PSG thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ. Cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele, cùng pha lập công của Joao Neves giúp đội chủ nhà tạo lợi thế mong manh trước trận lượt về.

Tuy nhiên, Bayern Munich còn nguyên cơ hội lật ngược tình thế khi các bàn thắng của Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano và Luis Diaz giữ lại hy vọng cho đại diện nước Đức.

Với PSG, chiến thắng này mở ra viễn cảnh tiến tới trận chung kết tại Budapest, Hungary. Nếu vượt qua Bayern, nhà vô địch nước Pháp có thể đối đầu Arsenal hoặc Atletico Madrid để bảo vệ ngôi vương.

Về phần Enrique, ông tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những HLV hàng đầu châu Âu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha 2 lần vô địch Champions League cùng Barcelona năm 2015 và PSG năm 2025. Trong khi đó, Guardiola sở hữu 3 danh hiệu, với 2 cùng Barcelona và 1 cùng Man City.

Trưởng thành từ triết lý của Johan Cruyff, Enrique và Guardiola có mối quan hệ thân thiết nhưng cũng ngầm cạnh tranh. Và với kỷ lục vừa thiết lập, Enrique dần bước ra khỏi cái bóng của người đồng nghiệp lừng danh, khẳng định dấu ấn riêng trên đấu trường đỉnh cao bóng đá châu Âu.

PSG hạ Bayern trong trận cầu lịch sử 9 bàn thắng

Rạng sáng 29/4, tại bán kết lượt đi Champions League, PSG đánh bại Bayern 5-4 trên sân nhà Parc des Princes.

46:2782 hôm qua

Luis Enrique tự mâu thuẫn trước Bayern Munich

Trước thềm trận bán kết Champions League giữa Bayern Munich và PSG, người hâm mộ đều kỳ vọng vào bữa tiệc tấn công mãn nhãn giữa hai CLB sở hữu hàng công đáng sợ nhất thế giới.

16:15 28/4/2026

Mừng gia hạn hợp đồng, PSG tặng Luis Enrique 3 tân binh 250 triệu euro

Paris Saint-Germain vừa gia hạn hợp đồng với chiến lược gia Luis Enrique đến tận tháng 6/2030.

09:54 24/4/2026

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Arsenal che Sesko hinh anh

    Arsenal chê Sesko

    4 giờ trước 20:06 30/4/2026

    0

    Arsenal quan tâm nhiều tiền đạo trong hè 2025, bao gồm cả Benjamin Sesko nhưng thương vụ rốt cuộc bị gạt bỏ sau những cuộc đánh giá nội bộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

