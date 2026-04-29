Enrique đi vào lịch sử Champions League

Rạng sáng 29/4, HLV Luis Enrique thiết lập cột mốc đáng nhớ tại Champions League sau khi cùng PSG đánh bại Bayern Munich 5-4 ở bán kết lượt đi.

HLV Enrique giành 50 trận thắng tại Champions League nhanh nhất lịch sử.

Chiến thắng nghẹt thở mang lại lợi thế lớn cho PSG và giúp Enrique vượt qua thành tích của Pep Guardiola. Theo Opta, Enrique trở thành HLV cán mốc 50 chiến thắng tại Champions League nhanh nhất lịch sử, với 77 trận cùng Barcelona và PSG. Trước đó, Guardiola nắm giữ kỷ lục sau 80 trận thời còn dẫn dắt Bayern Munich năm 2015.

Trên sân nhà Parc des Princes, PSG thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ. Cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele, cùng pha lập công của Joao Neves giúp đội chủ nhà tạo lợi thế mong manh trước trận lượt về.

Tuy nhiên, Bayern Munich còn nguyên cơ hội lật ngược tình thế khi các bàn thắng của Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano và Luis Diaz giữ lại hy vọng cho đại diện nước Đức.

Với PSG, chiến thắng này mở ra viễn cảnh tiến tới trận chung kết tại Budapest, Hungary. Nếu vượt qua Bayern, nhà vô địch nước Pháp có thể đối đầu Arsenal hoặc Atletico Madrid để bảo vệ ngôi vương.

Về phần Enrique, ông tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những HLV hàng đầu châu Âu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha 2 lần vô địch Champions League cùng Barcelona năm 2015 và PSG năm 2025. Trong khi đó, Guardiola sở hữu 3 danh hiệu, với 2 cùng Barcelona và 1 cùng Man City.

Trưởng thành từ triết lý của Johan Cruyff, Enrique và Guardiola có mối quan hệ thân thiết nhưng cũng ngầm cạnh tranh. Và với kỷ lục vừa thiết lập, Enrique dần bước ra khỏi cái bóng của người đồng nghiệp lừng danh, khẳng định dấu ấn riêng trên đấu trường đỉnh cao bóng đá châu Âu.