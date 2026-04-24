Mừng gia hạn hợp đồng, PSG tặng Luis Enrique 3 tân binh 250 triệu euro

Paris Saint-Germain vừa gia hạn hợp đồng với chiến lược gia Luis Enrique đến tận tháng 6/2030.

HLV Enrique sắp có thêm nhiều sự bổ sung chất lượng.

Theo Fichajes, đội bóng thủ đô nước Pháp đã hứa với Enrique về gói đầu tư khổng lồ lên tới 250 triệu euro để nâng cấp đội hình.

Kế hoạch của nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất rõ ràng, đó là làm mới hoàn toàn lối chơi bằng những tài năng trẻ, linh hoạt và phù hợp với triết lý kiểm soát bóng cường độ cao. Tâm điểm của cuộc chuyển giao này là sự xuất hiện của ba cái tên đình đám: Maghnes Akliouche, Mateus Fernandes và đặc biệt là bom tấn Enzo Fernandez.

Mảnh ghép đầu tiên là Maghnes Akliouche từ Monaco. Với mức giá dự kiến 60 triệu euro, tiền vệ cánh người Pháp được kỳ vọng thay thế vai trò của Kang-In Lee, mang lại sự bùng nổ và khả năng rê bóng sắc bén.

Ở tuyến giữa, PSG sẵn sàng chi 40 triệu euro để đưa Mateus Fernandes (West Ham) về Paris nhằm gia tăng chất thép và sự đa năng cho hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, "cú đấm" mạnh mẽ nhất nằm ở thương vụ Enzo Fernandez. PSG sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 150 triệu euro để giải phóng nhà vô địch World Cup khỏi Chelsea.

Luis Enrique tin rằng Enzo chính là đối tác hoàn hảo cho Vitinha, tạo nên bộ đôi kiến thiết đẳng cấp thế giới, giúp PSG làm chủ mọi trận đấu lớn tại Champions League.

Việc ưu tiên những cầu thủ có thực lực và tư duy chiến thuật hơn là các siêu sao thương mại cho thấy sự trưởng thành trong cách vận hành của ban lãnh đạo Qatar. Với sự hậu thuẫn tuyệt đối dành cho Luis Enrique, PSG đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng có kiểm soát, nơi vinh quang châu lục là mục tiêu lớn nhất.