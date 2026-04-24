Endrick bùng nổ ở Pháp, Real Madrid chờ ngày gọi về

Endrick tiếp tục gây ấn tượng trong màu áo Lyon khi tỏa sáng trước PSG, qua đó nâng tổng dấu giày lên 14 bàn thắng và mở rộng cơ hội trở lại Real Madrid.

Endrick đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất kể từ khi gia nhập Lyon theo dạng cho mượn từ Real Madrid.

Trong trận đấu với Paris Saint-Germain tại Ligue 1, tiền đạo người Brazil là cái tên nổi bật nhất trên sân. Anh ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần và tham gia hỗ trợ phòng ngự tích cực.

Màn trình diễn toàn diện này tiếp tục cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của chân sút sinh năm 2006. Không còn chỉ là một tài năng thiên về bản năng săn bàn, Endrick đang hoàn thiện khả năng chơi bóng tập thể và đóng góp nhiều hơn vào hệ thống chiến thuật.

Sau trận đấu, Endrick chia sẻ: “Tôi rất vui với bàn thắng và pha kiến tạo. Ghi bàn, kiến tạo và phòng ngự tốt đòi hỏi rất nhiều nỗ lực”.

HLV Paulo Fonseca cũng dành lời khen cho học trò. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh ông hài lòng nhất với tinh thần làm việc của Endrick khi đội nhà không có bóng.

Trước đó không lâu, Fonseca từng yêu cầu tiền đạo trẻ này phải cải thiện sự quyết liệt và kỷ luật chiến thuật. Endrick có thời điểm mất vị trí đá chính, nhưng đáp trả bằng cách tích cực tập luyện rồi nhanh chóng trở lại đội hình xuất phát.

Sự thay đổi quan trọng khác nằm ở vai trò thi đấu. Tại Lyon, Endrick không chỉ đá trung phong mà còn được sử dụng ở cánh phải. Tốc độ, khả năng rê bóng và sự đột biến giúp anh phát huy tốt ở khu vực này.

Đó là tín hiệu đáng chú ý với Real Madrid, đội bóng đang tìm thêm phương án lâu dài cho hành lang phải trên hàng công.

Tính đến lúc này, Endrick đã có 7 bàn thắng và 7 kiến tạo cho Lyon, tức góp công trực tiếp vào 14 bàn sau thời gian ngắn khoác áo CLB Pháp. Anh từng ghi bàn ngay trận ra mắt, kiến tạo ở trận thứ hai và lập hat-trick ở trận thứ ba.

Lyon đang đua vé dự UEFA Champions League, còn Endrick ngày càng chứng minh giá trị của một trong những tài năng sáng giá nhất Brazil.

Bản hợp đồng cho mượn sẽ hết hạn vào ngày 30/6. Theo truyền thông Tây Ban Nha, kế hoạch của Real Madrid là đưa Endrick trở lại Bernabeu trong mùa hè này để cạnh tranh vị trí chính thức.

Sau quãng thời gian học việc tại Pháp, Endrick đang tiến rất gần tới bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.