Endrick rực sáng khiến PSG ôm hận

Rạng sáng 20/4 (giờ Hà Nội), Lyon bất ngờ đánh bại PSG với tỷ số 2-1 ngay trên sân Parc des Princes thuộc vòng 30 Ligue 1.

Endrick tỏa sáng trước PSG. Ảnh: Reuters.

Lyon phải làm khách trước PSG với phong độ phập phù khi mới chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng ở vòng trước. Tuy nhiên, đội khách lại nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút thứ 6, Endrick tận dụng đường chuyền của Afonso Moreira để dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 12 phút sau, tài năng người Brazil tiếp tục ghi dấu ấn với đường chọc khe tinh tế, giúp Moreira nhân đôi cách biệt cho đội khách, khiến hàng thủ PSG hoàn toàn choáng váng.

Đội chủ nhà có cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 30 khi được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Ainsley Maitland-Niles với Lucas Hernandez. Tuy nhiên, cú sút của Goncalo Ramos lại dễ đoán và không thể đánh bại thủ môn Dominik Greif.

Khó khăn tiếp tục ập đến với PSG khi Vitinha phải rời sân vì chấn thương trước giờ nghỉ. Trong khi đó, Lyon chơi đầy chắc chắn và suýt nâng tỷ số lên 3-0 nếu không có pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Matvey Safonov sau cú dứt điểm đẹp mắt của Abner Vinicius.

Lyon chơi ấn tượng trước PSG. Ảnh: Reuters.

Sang hiệp hai, HLV Luis Enrique buộc phải tung hàng loạt trụ cột như Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele và Lee Kang-in nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự kỷ luật của Lyon, PSG gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt.

Phải đến phút bù giờ, Kvaratskhelia mới ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà, nhưng chừng đó là không đủ để tránh khỏi thất bại 1-2.

Kết quả khiến PSG chỉ còn hơn đội xếp sau là Lens đúng 1 điểm, dù vẫn còn một trận chưa đấu. Trong khi đó, Lyon vươn lên vị trí thứ 4, kém Lille về chỉ số phụ, qua đó nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Với phong độ ấn tượng của Endrick, đội bóng của HLV Paulo Fonseca hoàn toàn có cơ sở để mơ về một vị trí trong top 3 khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.