Endrick thách thức PSG

Tài năng trẻ Endrick cho thấy sự tự tin và khát khao tạo bất ngờ khi Lyon chạm trán PSG thuộc vòng 30 Ligue 1 vào rạng sáng 20/4.

Endrick khẳng định Lyon không e ngại PSG.

"Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Họ là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại, sở hữu Quả bóng vàng và nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới. Nhưng với chúng tôi, mục tiêu vẫn là giành 3 điểm", Endrick chia sẻ trước giờ bóng lăn. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên tiền đạo trẻ này thi đấu tại một trong những sân vận động lớn nhất nước Pháp.

Kể từ khi cập bến Lyon, Endrick liên tục gây ấn tượng nhờ tinh thần thi đấu bền bỉ và khả năng tạo đột biến. Dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, anh đều để lại dấu ấn. Ở vòng đấu gần nhất, Lyon chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng bằng chiến thắng 2-0 trước Lorient. Endrick vào sân từ hiệp hai và lập tức tạo khác biệt khi kiến tạo cho Roman Yaremchuk mở tỷ số, trước khi góp dấu giày trong bàn ấn định của Corentin Tolisso.

Chiến thắng không chỉ giải tỏa áp lực mà còn giúp Lyon tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League. "Chúng tôi thắng trở lại và mục tiêu là ít nhất lọt vào top dự Champions League. PSG là ứng viên số một, nhưng bóng đá luôn có bất ngờ. Điều quan trọng là phải chơi với phong độ cao nhất", Endrick nhấn mạnh.

Hiện tại, PSG dẫn đầu Ligue 1 với 63 điểm sau 27 trận, trong khi Lyon xếp thứ 5 với 51 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Khoảng cách là không nhỏ, song với phong độ đang lên và tinh thần hưng phấn, Endrick cùng các đồng đội hoàn toàn có thể mơ về việc tạo địa chấn trước gã khổng lồ thành Paris.