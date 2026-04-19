Endrick thách thức PSG

  • Chủ nhật, 19/4/2026 17:47 (GMT+7)
Tài năng trẻ Endrick cho thấy sự tự tin và khát khao tạo bất ngờ khi Lyon chạm trán PSG thuộc vòng 30 Ligue 1 vào rạng sáng 20/4.

Endrick khẳng định Lyon không e ngại PSG.

"Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Họ là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại, sở hữu Quả bóng vàng và nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới. Nhưng với chúng tôi, mục tiêu vẫn là giành 3 điểm", Endrick chia sẻ trước giờ bóng lăn. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên tiền đạo trẻ này thi đấu tại một trong những sân vận động lớn nhất nước Pháp.

Kể từ khi cập bến Lyon, Endrick liên tục gây ấn tượng nhờ tinh thần thi đấu bền bỉ và khả năng tạo đột biến. Dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, anh đều để lại dấu ấn. Ở vòng đấu gần nhất, Lyon chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng bằng chiến thắng 2-0 trước Lorient. Endrick vào sân từ hiệp hai và lập tức tạo khác biệt khi kiến tạo cho Roman Yaremchuk mở tỷ số, trước khi góp dấu giày trong bàn ấn định của Corentin Tolisso.

Chiến thắng không chỉ giải tỏa áp lực mà còn giúp Lyon tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League. "Chúng tôi thắng trở lại và mục tiêu là ít nhất lọt vào top dự Champions League. PSG là ứng viên số một, nhưng bóng đá luôn có bất ngờ. Điều quan trọng là phải chơi với phong độ cao nhất", Endrick nhấn mạnh.

Hiện tại, PSG dẫn đầu Ligue 1 với 63 điểm sau 27 trận, trong khi Lyon xếp thứ 5 với 51 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Khoảng cách là không nhỏ, song với phong độ đang lên và tinh thần hưng phấn, Endrick cùng các đồng đội hoàn toàn có thể mơ về việc tạo địa chấn trước gã khổng lồ thành Paris.

PSG không ngán bất kỳ CLB Anh nào

PSG phô diễn sức mạnh đáng sợ khi liên tiếp đánh bại hàng loạt ông lớn Premier League, khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vương Champions League.

13:00 17/4/2026

Ekitike nghỉ 9 tháng

Hugo Ekitike không còn cơ hội dự World Cup 2026 do dính chấn thương khá nặng trong thất bại 0-2 của Liverpool trước PSG thuộc tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 15/4.

17:20 15/4/2026

Anfield lại gây lo ngại an toàn sau chấn thương của Doue

Desire Doue trở thành nạn nhân mới nhất, làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn của sân Anfield trong ngày PSG hạ Liverpool 2-0 thuộc lượt về tứ kết Champions League 2025/26.

09:29 15/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

