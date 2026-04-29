Kane phá 2 kỷ lục sau trận đấu điên rồ

Tiền đạo Harry Kane cho thấy phong độ bùng nổ khi lập 2 cột mốc ấn tượng trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern Munich và PSG rạng sáng 29/4.

Kane lập công trước PSG. Ảnh: Reuters.

Ngay phút 17 trên sân Parc des Princes, chân sút người Anh mở tỷ số cho đội khách từ chấm phạt đền, sau khi Luis Diaz bị hậu vệ Willian Pacho phạm lỗi trong vùng cấm. Tuy nhiên, thế trận nhanh chóng trở nên kịch tính khi PSG thắng chung cuộc 5-4, biến trận đấu trở thành màn so tài có số bàn thắng nhiều nhất lịch sử các trận bán kết Champions League.

Dù Bayern không giữ được lợi thế, bàn thắng của Kane vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Pha lập công này giúp anh cán mốc 60 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong một mùa giải (54 bàn, 6 kiến tạo), thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1993.

Không dừng lại ở đó, Kane còn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn trong 6 trận liên tiếp tại Champions League, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Steven Gerrard.

Ở đấu trường quốc nội, Kane cũng hướng tới một cột mốc lớn khác. Anh hiện có 33 bàn sau 28 trận tại Bundesliga mùa này, chỉ còn kém kỷ lục 41 bàn mà Robert Lewandowski thiết lập ở mùa 2020/21. Tuy nhiên, với chỉ 3 vòng đấu còn lại, nhiệm vụ này trở nên khó khăn.

Quay lại trận đấu với PSG, sau bàn của Kane, Bayern có thêm 3 pha lập công nữa đến từ Michael Olise, Dayot Upamecano và Diaz. Tuy nhiên, PSG tỏ ra hiệu quả hơn khi ghi đến 5 bàn bởi Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia (cùng cú đúp) và Joao Neves.

Dù thắng 5-4 ở lượt đi, PSG chưa chắc vào chung kết khi đá trận lượt về tại Allianz Arena vào giữa tuần tới.

