PSG và Bayern tạo nên màn rượt đuổi chấn động thế giới

PSG và Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận bán kết UEFA Champions League hay nhất lịch sử tại Parc des Princes rạng sáng 29/4.

Với lợi thế sân nhà, PSG đánh bại Bayern 5-4 ở bán kết lượt đi Champions League. Tuy nhiên, lợi thế mong manh chưa thể giúp đại diện nước Pháp chắc suất góp mặt ở chung kết. Cả hai đội sẽ tái đấu tại Allianz Arena của Bayern vào giữa tuần tới.

Chiến thắng của PSG trước Bayern diễn ra theo kịch bản khó tin, tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Goal (Mỹ) giật tít: “Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele hành hạ hàng thủ gã khổng lồ nước Đức, giúp đội nhà giành lợi thế sít sao ở bán kết Champions League”.

Trong một bài viết khác, trang này mô tả trận đại chiến tại Parc des Princes là “trận bán kết lịch sử với những diễn biến như một bộ phim bom tấn”.

Tờ L'Equipe (Pháp) bình luận: “PSG thắng về tỷ số nhưng thua về mặt nhân sự. Achraf Hakimi đã dính chấn thương đùi phải khi Luis Enrique đã hết quyền thay người. PSG đang nín thở chờ tin về Hakimi”.

CBS Sports (Brazil) nhận xét: “Chiến thắng lịch sử của PSG, tạo lợi thế lớn cho đội bóng nước Pháp ở trận lượt về”.

Marca (Tây Ban Nha) mô tả: “Trận đấu để đời tại Champions League. Hãy chờ xem những điều điên rồ khác sẽ xảy ra ở lượt về”.

The Sun (Anh) viết: “Trận đấu của thế kỷ 21 khép lại với chiến thắng thuộc về chủ nhà PSG. Một kỷ lục ở Champions League đã được thiết lập”.

ESPN (Mỹ) đưa ra nhận định: “9 bàn thắng trong một trận bán kết, lịch sử gọi tên trận đại chiến giữa PSG và Bayern”.

Với màn trình diễn đỉnh cao từ cả hai đội, trận lượt về vào tuần tới tại Allianz Arena hứa hẹn sẽ còn kịch tính và khó lường hơn nữa, khi tấm vé tới trận chung kết vẫn chia đều cơ hội cho cả hai.

