Quả bóng vàng lại gọi tên Dembele?

Rạng sáng 29/4, Ousmane Dembele tiếp tục chơi hay khi lập cú đúp giúp PSG hạ Bayern Munich 5-4 thuộc lượt đi bán kết Champions League 2025/26.

Dembele duy trì phong độ ổn định từ mùa giải trước.

Phong độ thăng hoa của Dembele đang làm dấy lên những tranh luận sôi nổi về khả năng ngôi sao của Paris Saint-Germain có thể chinh phục danh hiệu Ballon d'Or trong 2 năm liên tiếp.

Hai mùa giải qua chứng kiến một Dembele hoàn toàn khác biệt. Rũ bỏ hình ảnh cầu thủ thường xuyên dính chấn thương, anh thi đấu ổn định hơn, hiệu quả hơn và đặc biệt là mang tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của PSG.

Sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, cầu thủ người Pháp ghi 18 bàn thắng và có thêm 10 pha kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 28 bàn thắng. Những con số ấn tượng cho thấy vai trò trung tâm của anh trong hệ thống chiến thuật mà HLV Luis Enrique xây dựng.

Dembele giờ đây lột xác thành nhân tố quyết định ở những trận cầu lớn. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của anh liên tục mang lại khác biệt, đặc biệt trong những thời khắc then chốt tại UEFA Champions League.

Giới chuyên môn đánh giá nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại và cùng PSG chinh phục danh hiệu lớn, Dembele hoàn toàn có thể trở thành ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng 2026. Thậm chí, viễn cảnh anh giành danh hiệu cá nhân cao quý trong 2 năm liên tiếp không phải viển vông.

Tất nhiên, cuộc đua Ballon d'Or luôn khắc nghiệt, phụ thuộc vào thành tích tập thể lẫn dấu ấn cá nhân. Thậm chí, World Cup 2026 hứa hẹn tác động đáng kể đến cuộc bầu chọn trong năm nay.

Tuy nhiên với những gì thể hiện, Dembele không chỉ đơn thuần là một ngôi sao tỏa sáng nhất thời, mà đang từng bước khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại.