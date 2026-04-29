Pha bóng trên vạch vôi phút 90+4 ngăn Bayern hòa PSG 5-5

Rạng sáng 29/4, Willian Pacho cứu thua ở những giây cuối giúp PSG thắng nghẹt thở 5-4 trước Bayern Munich thuộc bán kết lượt đi Champions League 2025/26.

Pha bóng khép lại trận cầu kịch tính bậc nhất ở Champions League.

Cuộc đối đầu tại Parc des Princes diễn ra với kịch bản không tưởng khi 2 đội liên tục ăn miếng trả miếng để tạo nên bữa tiệc bàn thắng đỉnh cao. Tuy nhiên, cao trào thật sự chỉ đến ở những phút cuối cùng, khi Bayern dốc toàn lực tìm bàn gỡ hòa.

Từ một quả phạt góc phút 90+4, Joshua Kimmich bật cao đánh đầu đưa bóng hướng thẳng vào khung thành trong sự chờ đợi vỡ òa của đội khách. Khi tất cả nghĩ đến tỷ số 5-5, Pacho bất ngờ xuất hiện đúng lúc, bật nhảy dũng mãnh và phá bóng ngay trên vạch vôi trong gang tấc.

Pha can thiệp xuất thần cứu cho PSG bàn thua trông thấy, đồng thời giữ lại chiến thắng quý giá trước trận lượt về tại Allianz Arena. Đó là khoảnh khắc thể hiện trọn vẹn bản lĩnh và sự tập trung của hàng phòng ngự đội bóng nước Pháp trong thời khắc sinh tử.

Sau trận đấu, tình huống của Pacho nhanh chóng được ca ngợi như một pha cứu thua đáng nhớ nhất. Trong một trận cầu hội tụ đầy đủ mọi yếu tố đỉnh cao, từ tốc độ, kỹ thuật đến những bàn thắng mãn nhãn, pha giải nguy của trung vệ người Ecuador là điểm nhấn khép lại màn so tài điên rồ.

Với lợi thế mong manh sau lượt đi, PSG có thể tự tin bước vào chuyến làm khách tại Munich. Tuy nhiên, trước một Bayern Munich đầy bản lĩnh và luôn nguy hiểm, thầy trò HLV Luis Enrique hiểu rằng thử thách phía trước vẫn còn cực kỳ khắc nghiệt.