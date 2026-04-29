Trận cầu điên rồ giữa PSG và Bayern Munich

  • Thứ tư, 29/4/2026 05:34 (GMT+7)
  • 05:34 29/4/2026

Rạng sáng 29/4, PSG và Bayern Munich tạo nên màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với 9 bàn thắng thuộc bán kết lượt đi Champions League 2025/26.

Màn đại chiến giữa PSGBayern Munich tại Parc des Princes diễn ra đúng với mọi kỳ vọng, thậm chí còn vượt xa, khi hai gã khổng lồ tạo nên màn rượt đuổi tỷ số điên rồ khép lại với chiến thắng 5-4 nghiêng về đại diện nước Pháp.
Ngay từ những phút đầu, Bayern cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn khi chủ động áp đặt thế trận. Sức ép của họ sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền của Harry Kane, sau tình huống Luis Diaz bị phạm lỗi trong vùng cấm.
Tuy nhiên, PSG không mất nhiều thời gian để đáp trả. Đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại thế trận bằng lối chơi tấn công tốc độ, biến sân Parc des Princes thành sân khấu của những pha bóng bùng nổ.
Khvicha Kvaratskhelia là người thổi bùng hy vọng với bàn gỡ hòa, trước khi Joao Neves nâng tỷ số lên 2-1 bằng một pha dứt điểm lạnh lùng.

Bayern không chấp nhận buông xuôi. Michael Olise tiếp tục phong độ ấn tượng khi ghi bàn gỡ 2-2, kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.
Kịch tính được đẩy lên cao trào khi PSG được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi và Ousmane Dembele không mắc sai lầm nào để đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút bù giờ hiệp một.
Bàn thắng đó như mở ra chuỗi bùng nổ tiếp theo của PSG. Sau giờ nghỉ, Kvaratskhelia và Dembele lần lượt hoàn tất cú đúp, giúp đội bóng của HLV Luis Enrique tạo khoảng cách 5-2 tưởng chừng an toàn.
Nhưng Bayern Munich chứng minh vì sao họ luôn là thế lực đáng gờm ở châu Âu. Không bỏ cuộc, đại diện Bundesliga vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối.
Dayot Upamecano rút ngắn tỷ số bằng pha đánh đầu uy lực, trước khi Luis Diaz ghi thêm một bàn thắng quan trọng, thắp lại hy vọng cho đội khách với tỷ số 5-4.
Những phút cuối trận diễn ra nghẹt thở khi Bayern dồn toàn lực tấn công, còn PSG phải căng mình chống đỡ. Dù không có thêm bàn thắng, màn so tài khép lại với cảm xúc vỡ òa từ khán đài và sự thán phục của giới chuyên môn.
Đây không chỉ là một trận bán kết, mà còn là màn trình diễn đỉnh cao của bóng đá hiện đại. Ở đó, tốc độ, kỹ thuật và bản lĩnh được đẩy lên cực hạn.

Với lợi thế mong manh, PSG có quyền tự tin trước trận lượt về, nhưng Bayern chắc chắn rất đáng sợ khi được đá trên sân nhà. Một cuộc tái đấu hứa hẹn còn khốc liệt hơn đang chờ phía trước.

PSG hạ Bayern trong trận cầu lịch sử 9 bàn thắng

Rạng sáng 29/4, tại bán kết lượt đi Champions League, PSG đánh bại Bayern 5-4 trên sân nhà Parc des Princes.

Hàng công 275 triệu euro của Bayern áp đảo PSG

Rạng sáng 28/4, cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và PSG ở bán kết lượt đi Champions League là màn so tài giữa hai hàng công mạnh mẽ và cá tính bậc nhất châu Âu.

PSG đang bước vào thời đại khiến châu Âu phải lo sợ

Paris Saint-Germain không còn là biểu tượng của tiền bạc và hào nhoáng, mà đang trở thành cỗ máy chiến thắng đủ sức thống trị bóng đá châu Âu.

Arsenal chê Sesko

Arsenal quan tâm nhiều tiền đạo trong hè 2025, bao gồm cả Benjamin Sesko nhưng thương vụ rốt cuộc bị gạt bỏ sau những cuộc đánh giá nội bộ.

PSG PSG

