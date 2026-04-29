PSG nhận cú sốc

Achraf Hakimi buộc phải rời sân cuối trận thắng Bayern Munich rạng sáng 29/4, khiến Paris Saint Germain đối mặt nỗi lo lớn trước chuyến làm khách tại Allianz Arena.

Hakimi nằm sân khiến PSG lo lắng trước trận lượt về.

Chiến thắng 5-4 của Paris Saint-Germain trước Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League mang đến lợi thế mong manh, nhưng cũng để lại bài toán lực lượng khiến HLV Luis Enrique đau đầu.

Người khiến PSG thấp thỏm là Achraf Hakimi. Hậu vệ phải người Morocco đá chính tại Parc des Princes và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống của PSG như thường lệ. Anh chính là người kiến tạo để Khvicha Kvaratskhelia ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 đầu hiệp hai, sau một pha phối hợp tốc độ và sắc bén.

Tuy nhiên, khi trận đấu trôi về những phút cuối, Hakimi bất ngờ gặp vấn đề thể lực. Sau pha lao lên pressing Konrad Laimer bên phần sân Bayern, cầu thủ 27 tuổi khựng lại rồi ôm vùng đùi sau chân phải. Đội ngũ y tế lập tức vào sân chăm sóc.

Hakimi có thể tự đi ra ngoài nhưng không thể tiếp tục thi đấu. Do PSG sử dụng hết quyền thay người, đội chủ nhà phải chơi phần còn lại của trận đấu với 10 người trong lúc Bayern dồn ép tìm bàn gỡ.

Sau trận, HLV Luis Enrique tỏ ra thận trọng: "Tôi chưa biết gì thêm về tình trạng của Hakimi. Chúng tôi sẽ kiểm tra vào ngày mai. Hiện tôi chưa thể nói thêm".

Trong bối cảnh PSG chỉ dẫn một bàn trước trận lượt về tại Allianz Arena, nguy cơ mất Hakimi sẽ là tổn thất đáng kể. Hậu vệ này không chỉ là mũi khoan lợi hại bên cánh phải mà còn đóng vai trò then chốt trong chuyển trạng thái và pressing tầm cao.

Ngoài Hakimi, Nuno Mendes cũng có dấu hiệu quá tải trước khi rời sân cuối trận. PSG đã thắng ở Pháp, nhưng cái giá phải trả có thể bị phơi bày trong trận lượt về ở Munich.

