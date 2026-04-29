Trọng tài đúng với hai quả phạt đền trận PSG-Bayern?

Hai quả phạt đền và bàn thắng gây tranh cãi của Luis Diaz khiến màn thư hùng PSG-Bayern nóng cả sau tiếng còi mãn cuộc.

Tình huống gây tranh cãi nhất trận PSG - Bayern.

Rạng sáng 29/4, trận bán kết lượt đi Champions League giữa Paris Saint Germain và Bayern Munich khép lại với chiến thắng 5-4 cho đại diện nước Pháp, nhưng dư âm lớn nhất lại đến từ những quyết định của tổ trọng tài do ông Sandro Scharer điều khiển.

Ngay trong hiệp một, trọng tài người Thụy Sĩ cho Bayern hưởng phạt đền sau tình huống Luis Diaz ngã trong vùng cấm sau pha tranh chấp với Willian Pacho. Từ chấm 11 m, Harry Kane mở tỷ số cho đội khách.

Theo cựu trọng tài nổi tiếng Tây Ban Nha, Iturralde Gonzalez, đây là pha bóng hậu vệ PSG mạo hiểm khi lao xuống cắt bóng, còn Diaz chủ động đưa chân tìm va chạm. Quyết định thổi phạt vì thế được xem là có cơ sở.

Tình huống gây tranh cãi nhất xuất hiện trước giờ nghỉ. Một quả tạt của Dembele đưa bóng chạm tay Alphonso Davies trong vùng cấm Bayern.

Ban đầu ông Scharer cho trận đấu tiếp tục, nhưng sau khi nhận tín hiệu từ VAR do trọng tài Carlos del Cerro Grande phụ trách, ông ra màn hình xem lại và chỉ tay vào chấm phạt đền.

Ousmane Dembele tận dụng cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho PSG. Ông Iturralde phân tích vì sao trọng tài có lý do để quyết định thổi phạt đền cho đội chủ nhà.

"Tôi nghĩ ông ấy cho phạt đền vì chuyển động cánh tay trái của hậu vệ. Ngay trước quả tạt, hai tay cầu thủ này còn đặt sau lưng. Nhưng đúng thời điểm bóng được đưa vào, anh ta rút tay ra đúng hướng đường bóng và bóng chạm vào. Cánh tay để thấp, hơi tách người, nhưng việc từ sau lưng đưa ra ngoài là lý do khiến anh ta bị phạt”, ông Iturralde nhận định.

9 bàn thắng biến trận đấu thành bữa tiệc tấn công mãn nhãn. Nhưng song song đó, đây cũng là đêm mà tổ trọng tài phải hoạt động hết công suất để giữ trận cầu đỉnh cao không vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trận cầu điên rồ nhất Champions League đã được tạo nên như thế nào Rạng sáng 29/4, trận bán kết lượt đi Champions League 2025/26 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa PSG và Bayern Munich nơi những ngôi sao tấn công đã đem đến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng.