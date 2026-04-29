Ngôi sao khắp thế giới đổ về Paris xem Champions League

Thị trưởng của thủ đô Paris, Emmanuel Gregoire gây chú ý khi đến sân Parc des Princes từ rất sớm. Ảnh: Reuters.
Cựu cầu thủ PSG và Newcastle, David Ginola xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm. Ông cũng từng là một diễn viên, người mẫu và bình luận viên bóng đá. Ảnh: Reuters.
Cựu Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera cũng có mặt, hiện bà là Chủ tịch Ủy ban Olympic và Thể thao Quốc gia Pháp (CNOSF). Ảnh: Reuters.
Ngôi sao điện ảnh Jaden Smith có mặt từ sớm, anh nổi tiếng từ nhỏ với các vai diễn trong The Pursuit of Happyness (2006), The Karate Kid (2010), và After Earth (2013). Ảnh: Reuters.
Người mẫu kiêm blogger người Đức, Caroline Daur cũng xuất hiện trên khán đài. Thời gian qua, cô vướng tin đồn đang tìm hiểu với tỷ phú Frederic Arnault, thiếu gia của đế chế xa xỉ LVMH. Ảnh: Reuters.
Cựu ngôi sao bóng rổ Joakim Noah có mặt trên khán đài trước giờ bóng lăn. Ảnh: Reuters.
Anh ngồi cùng khu vực với VĐV judo người Pháp Teddy Riner (áo xanh) và cựu ngôi sao quần vợt kiêm ca sĩ Yannick Noah. Ảnh: Reuters.
Cựu sao bóng rổ người Pháp Tony Parker (bên trái) đến cổ vũ cho PSG. Ảnh: Reuters.
Đáp lại sự kỳ vọng của đại đa số khán giả, PSG và Bayern đã cống hiến một trận đấu được xem là hấp dẫn nhất lịch sử Champions League. PSG giành chiến thắng 5-4 và có lợi thế mong manh trước khi hai đội tái đấu ở trận lượt về vào ngày 7/5. Ảnh: Reuters.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...