World Cup 2026 nóng vì bản quyền

FIFA World Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng tại Việt Nam, câu chuyện bản quyền phát sóng đã nóng lên như một trận cầu lớn của thị trường nội dung số.

Khi bóng đá ngày càng trở thành ngành công nghiệp tỷ USD, quyền phát sóng không còn là khái niệm xa lạ dành riêng cho các nhà đài. Đó là tài sản thương mại có giá trị cao, là nền móng để vận hành cả hệ sinh thái truyền thông, quảng cáo, dịch vụ và trải nghiệm người hâm mộ. Vì thế, cuộc tọa đàm với chủ đề “Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch” diễn ra ngày 29/4 tại TP.HCM mang ý nghĩa lớn hơn một buổi thảo luận chuyên môn đơn thuần.

Sự kiện do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức, quy tụ đại diện nhiều lĩnh vực như kinh tế, marketing, sở hữu trí tuệ và truyền thông thể thao. Tâm điểm của chương trình là lời nhắc rõ ràng: World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là phép thử cho sự trưởng thành của thị trường nội dung số Việt Nam.

Xem lậu không còn là chuyện nhỏ

Trong nhiều năm, thói quen xem bóng đá qua các đường link không bản quyền từng tồn tại khá phổ biến. Với không ít người, đó đơn giản chỉ là cách tiếp cận miễn phí một trận đấu lớn. Nhưng phía sau vài cú nhấp chuột ấy là chuỗi thiệt hại kéo dài cho toàn bộ thị trường.

Khi bản quyền bị xâm phạm, đơn vị sở hữu hợp pháp mất nguồn thu, nhà quảng cáo mất niềm tin, còn người dùng phải chấp nhận chất lượng phát sóng thấp, hình ảnh giật lag, quảng cáo độc hại hoặc nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân. Xa hơn, môi trường kinh doanh thiếu minh bạch khiến những doanh nghiệp nghiêm túc ngần ngại đầu tư.

Tại tọa đàm, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định đơn vị là bên duy nhất tại Việt Nam sở hữu và triển khai quyền phát sóng World Cup 2026 theo thỏa thuận bản quyền. Điều đó đồng nghĩa mọi hình thức khai thác, trình chiếu hoặc sử dụng thương mại liên quan đến giải đấu đều cần tuân thủ quy định pháp lý.

Thông điệp “xem đúng, xem sạch” vì thế mang hàm ý rất cụ thể. “Xem đúng” là tiếp cận nội dung từ nền tảng hợp pháp. “Xem sạch” là nói không với nguồn phát vi phạm, không tiếp tay cho thị trường xám vốn tồn tại dai dẳng nhiều năm qua.

Ở các quốc gia có ngành công nghiệp thể thao phát triển, chuyện tôn trọng bản quyền đã trở thành phản xạ tiêu dùng. Người hâm mộ hiểu rằng tiền họ bỏ ra không chỉ để xem trận đấu, mà còn giúp nuôi sống chuỗi giá trị phía sau: nhà sản xuất, đơn vị phát sóng, câu lạc bộ, cầu thủ và các dịch vụ liên quan. Việt Nam cũng đang đứng trước thời điểm cần hình thành thói quen ấy.

World Cup mở ra cơ hội kinh tế mới

Bản quyền không chỉ là câu chuyện bảo vệ quyền lợi của nhà đài. Nếu được khai thác đúng cách, World Cup 2026 có thể tạo ra nhiều giá trị kinh tế cho doanh nghiệp trong nước.

Một trong những hướng đi được nhắc đến là mô hình “fan zone” hoặc các điểm chiếu công cộng hợp pháp. Đây là không gian để người hâm mộ cùng xem bóng đá, kết hợp ẩm thực, giải trí và các hoạt động cộng đồng. Ở nhiều quốc gia, fan zone trong mùa World Cup luôn là điểm hẹn sôi động, kéo theo doanh thu lớn cho dịch vụ ăn uống, bán lẻ, quảng cáo và du lịch đêm.

Tại Việt Nam, tiềm năng này là có thật. Văn hóa xem bóng đá tập thể vốn đã ăn sâu vào đời sống đô thị. Những trận cầu lớn của đội tuyển quốc gia hay các giải châu Âu thường biến quán cà phê, nhà hàng, quảng trường thành nơi tụ hội đông người. Nếu được tổ chức bài bản trên nền tảng bản quyền hợp pháp, World Cup 2026 có thể trở thành cú hích cho kinh tế đêm tại nhiều thành phố lớn.

Tuy nhiên, để tham gia sân chơi đó, doanh nghiệp phải đi theo con đường chính danh. Các đơn vị có nhu cầu trình chiếu công cộng cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản quyền để trở thành “điểm chiếu chính thức”. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là cam kết về chất lượng hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm dịch vụ.

Xa hơn, thị trường nội dung số Việt Nam sẽ chỉ phát triển bền vững khi quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng. Không nhà đầu tư nào sẵn sàng bỏ vốn lớn cho một sản phẩm nếu nó có thể bị sao chép và phát tán trái phép ngay lập tức.

World Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Giải đấu này không chỉ đo sức hút của bóng đá, mà còn đo mức độ chuyên nghiệp của thị trường Việt Nam trong cách ứng xử với tài sản trí tuệ.

Khép lại tọa đàm, ban tổ chức nhấn mạnh lời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và người hâm mộ cùng xây dựng văn hóa thưởng thức thể thao văn minh. Đó không phải khẩu hiệu hình thức, mà là yêu cầu thực tế trong giai đoạn bóng đá đã trở thành ngành kinh tế lớn.

Bốn năm mới có một kỳ World Cup. Nhưng thói quen tiêu dùng đúng đắn được tạo dựng từ hôm nay có thể mang giá trị lâu dài hơn rất nhiều. Khi người xem chọn nguồn phát hợp pháp, họ không chỉ mua một trận đấu, mà đang góp phần xây nền cho tương lai của cả thị trường thể thao số Việt Nam.