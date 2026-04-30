5 kỷ lục chờ Ronaldo phá tại World Cup 2026

Ở tuổi 41, trong khi nhiều đồng nghiệp yên vị trên băng ghế huấn luyện, Cristiano Ronaldo lại chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026.

Ronaldo mang kỳ vọng lớn đến World Cup 2026.

Chỉ cần bước ra sân, siêu sao của Al Nassr sẽ chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup khác nhau (2006-2026). Dù Lionel Messi cũng hướng tới con số này, Ronaldo vẫn giữ một lợi thế riêng biệt, đó là khả năng ghi bàn xuyên thế kỷ.

Nếu có bàn thắng tại giải đấu diễn ra vào hè năm nay, anh sẽ nối dài kỷ lục ghi bàn tại 6 kỳ World Cup liên tiếp, thành tích mà Messi không thể chạm tới do từng "tịt ngòi" vào năm 2010.

Với 8 bàn thắng hiện có, CR7 chỉ cần thêm 1 bàn để san bằng và 2 bàn để vượt qua huyền thoại Eusebio (9 bàn), trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha tại đấu trường World Cup. Nếu nâng cao chức vô địch vào năm 2026, anh sẽ vượt qua Dino Zoff (40 tuổi) để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng vô địch thế giới.

Kỷ lục khó khăn nhất Ronaldo đang bám đuổi chính là số trận ra sân nhiều nhất. Hiện tại, anh có 22 trận, kém Messi (26 trận). Dù dự báo Messi có thể nâng con số này lên 30 trận sau vòng bảng, sự bền bỉ của Ronaldo trong một tập thể Bồ Đào Nha đầy tài năng vẫn là hy vọng để anh thu hẹp khoảng cách.

World Cup 2026 sẽ là chương cuối rực rỡ, nơi mọi bàn thắng và bước chạy của Ronaldo đều được tính bằng lịch sử.