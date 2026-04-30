Ronaldo tỏa sáng, Al Nassr sáng cửa vô địch

Rạng sáng 30/4, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Ahli 2-0 ở vòng 30 Saudi Pro League.

Trận cầu tâm điểm giữa Al Nassr và Al Ahli tại Al-Awwal Park kết thúc với kịch bản không thể ngọt ngào hơn cho đội chủ nhà. Chiến thắng 2-0 trước nhà đương kim vô địch châu Á đưa Cristiano Ronaldo tiến gần hơn tới danh hiệu đầu tiên tại Saudi Arabia.

Lúc này, Al Nassr có 79 điểm, hơn Al Hilal 8 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Với cục diện hiện tại, Ronaldo cùng đồng đội cần đánh bại Al Qadsiah, Al Shabab ở hai vòng tiếp theo và có thể đăng quang vào ngày 13/5, nếu có điểm trước Al Hilal.

Trước Al Ahli, dù nắm quyền kiểm soát bóng, Al Nassr có những giây phút thót tim trong hiệp thi đấu đầu tiên. Al Ahli cho thấy họ không dễ bị khuất phục.

Phút 13, thủ thành Pinto Matheus phải trổ tài cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu của Merih Demiral. Chỉ hai phút sau, áp lực tiếp tục đè nặng khi cú sút của Galeano đưa bóng đi sạt cột trong gang tấc.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở đầu hiệp hai. Phút 46, Riyad Mahrez sút tung lưới Al Nassr nhưng VAR từ chối bàn thắng trong sự tiếc nuối của đội khách.

Thế bế tắc chỉ được khai thông ở phút 76. Từ quả phạt góc chính xác của Joao Felix, Cristiano Ronaldo chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến Edouard Mendy bất lực. Đây là bàn thắng thứ 970 trong sự nghiệp của CR7, làm bùng nổ toàn bộ khán đài.

Những phút cuối trận, khi Al Ahli dồn toàn lực tìm bàn gỡ, Al Nassr đã tung nhát dao quyết định. Phút 90, từ đường dọn cỗ của Ayman Yahya, Kingsley Coman dứt điểm đầy quyết đoán từ sát vạch 16,5 m, ấn định tỷ số 2-0.