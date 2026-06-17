Yamal bất mãn với tuyển Tây Ban Nha

Sự thất vọng về thời lượng thi đấu trong trận mở màn World Cup 2026 đang khiến mối quan hệ giữa Lamine Yamal và ban huấn luyện tuyển Tây Ban Nha trở nên căng thẳng.

Lamine Yamal không hài lòng khi phải ngồi dự bị.

Theo thông tin từ Cadena SER , Yamal đã thể hiện thái độ đặc biệt nghiêm túc và có phần trầm lặng trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Tây Ban Nha. Trạng thái này được cho là hệ quả từ việc cầu thủ 18 tuổi không được thi đấu nhiều trong trận hòa Cape Verde 0-0 hôm 15/6.

Ở trận mở màn bảng H của "La Roja", Luis de la Fuente quyết định không để ngôi sao của Barcelona đá chính. Ông chỉ tung cậu học trò cưng vào sân từ băng ghế dự bị ở nửa sau hiệp hai nhằm bảo vệ anh sau khi vừa bình phục chấn thương gân kheo.

Ban huấn luyện lo ngại việc thi đấu cường độ cao ngay lập tức có thể khiến ngôi sao mang áo số 19 tái phát chấn thương. Tuy nhiên, Yamal khẳng định anh hoàn toàn đủ thể lực để ra sân ngay từ đầu. Cầu thủ này tỏ ra kém vui khi không thể tạo ra tầm ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội trong bối cảnh Tây Ban Nha bị đối thủ cầm chân.

Anh đang nỗ lực tối đa trên sân tập để chứng minh năng lực, nhằm thuyết phục De la Fuente điền tên mình vào đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu Saudi Arabia vào ngày 21/6 tới.

Trái ngược với sự tự tin của Yamal, đội ngũ y tế của "La Roja" vẫn giữ quan điểm thận trọng. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc ép cầu thủ trẻ này thi đấu quá sớm sẽ mang lại rủi ro lớn, có khả năng làm trầm trọng thêm vết thương cũ và ảnh hưởng đến khả năng cống hiến của anh tại World Cup 2026.

Sức hấp dẫn mang tên Yamal Lamine Yamal không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha mà còn là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại World Cup 2026 nhờ tài năng đặc biệt.