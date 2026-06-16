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Thể thao World Cup 2026

Yamal chết lặng

  • Thứ ba, 16/6/2026 05:03 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Tiền đạo Lamine Yamal thất vọng khi Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0 ở trận ra quân tại bảng H World Cup 2026 rạng sáng 16/6.

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Yamal cúi mặt và tiến vào đường hầm sau khi trận đấu khép lại. Nỗi thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt của tiền đạo Barcelona trong trận ra mắt World Cup 2026.
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Trước Cape Verde, Yamal được HLV Luis de la Fuente xếp ngồi dự bị và chỉ vào sân từ phút 71. Trong quãng thời gian trên sân, tiền đạo 18 tuổi này chơi nỗ lực nhưng không đủ sức tạo ra đột biến.
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Yamal vẫn tích cực rê bóng như thường lệ. Nhưng trước hàng thủ số đông và chơi kín kẽ của Cape Verde, tiền đạo của Barcelona không có nhiều cơ hội phối hợp với đồng đội.
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Cape Verde có trận đấu quả cảm khi cầm hòa Tây Ban Nha, một trong những ứng viên vô địch ở World Cup 2026.
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Mikel Oyarzabal gây thất vọng khi được xếp chơi trung phong trước Cape Verde. Theo Opta, tiền đạo của Sociedad không chạm bóng lần nào trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, phá kỷ lục tồn tại 60 năm qua.
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Ferran Torres cũng có trận đấu kém duyên. Chân sút của Barcelona dứt điểm chạm xà ngang trong hiệp một, đồng thời bở lỡ thêm 1-2 cơ hội ngon ăn khác trong trận.
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Tây Ban Nha kiểm soát bóng đến 74% trong cả trận nhưng không thể ghi bàn. Đây là một trong những trận đấu có thời lượng giữ bóng chênh lệch nhất kỳ World Cup năm nay, theo Opta.
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Chứng kiến đội nhà mất điểm trong ngày ra quân, CĐV Tây Ban Nha tỏ ra thất vọng. Ở trận đấu kế tiếp, thầy trò HLV De La Fuente sẽ chạm trán Saudi Arabia vào ngày 21/6.
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Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

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Duy Luân

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