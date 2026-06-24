Ronaldo xô đổ kỷ lục của Eusebio

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Cristiano Ronaldo tỏa sáng trong trận đấu với Uzbekistan.
Rạng sáng 24/6, Ronaldo chính thức thiết lập cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Bồ Đào Nha. Với hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan tại bảng K, tiền đạo 41 tuổi hiện bỏ túi tổng cộng 10 pha lập công tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua kỷ lục 9 bàn thắng của huyền thoại Eusebio vốn tồn tại nhiều thập kỷ.
Quay trở lại với diễn biến trận đấu, thầy trò Roberto Martinez không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Uzbekistan với tỷ số 5-0 để tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng K, trong bối cảnh Colombia và CHDC Congo chưa ra sân.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.