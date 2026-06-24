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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo xô đổ kỷ lục của Eusebio

  • Thứ tư, 24/6/2026 05:47 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Với cú đúp vào lưới Uzbekistan, Cristiano Ronaldo chính thức vượt qua Eusebio để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Bồ Đào Nha tại World Cup.

Cristiano Ronaldo tỏa sáng trong trận đấu với Uzbekistan.

Rạng sáng 24/6, Ronaldo chính thức thiết lập cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Bồ Đào Nha. Với hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan tại bảng K, tiền đạo 41 tuổi hiện bỏ túi tổng cộng 10 pha lập công tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua kỷ lục 9 bàn thắng của huyền thoại Eusebio vốn tồn tại nhiều thập kỷ.

Thành tích này không chỉ đưa Ronaldo trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất của "Selecao châu Âu" tại đấu trường thế giới mà còn giúp anh kéo dài kỷ lục cá nhân vô tiền khoáng hậu, ghi bàn trong 6 kỳ World Cup liên tiếp (từ năm 2006 đến 2026). Đây là cột mốc mà chưa có bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá có thể chạm tới.

Dù đã bước sang tuổi 41, thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và hiệu suất ghi bàn đáng nể. Hiện tại, Ronaldo đang giữ vị thế là cầu thủ ghi bàn lớn tuổi thứ hai trong lịch sử các vòng chung kết World Cup, chỉ xếp sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon.

Quay trở lại với diễn biến trận đấu, thầy trò Roberto Martinez không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Uzbekistan với tỷ số 5-0 để tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng K, trong bối cảnh Colombia và CHDC Congo chưa ra sân.

Ronaldo đã khác và Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 Thay vì dứt điểm từ chấm đá phạt quen thuộc, Ronaldo nhường cơ hội cho Mendes tỏa sáng với cú sút thành bàn, góp phần giúp Bồ Đào Nha dẫn Uzbekistan 2-0 rạng sáng 24/6.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Ronaldo

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Huy Trưởng

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