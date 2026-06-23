Đôi giày đặc biệt của Ronaldo

Đôi giày mà siêu sao Cristiano Ronaldo sử dụng ở trận gặp Uzbekistan tại bảng K World Cup 2026 vào khuya 23/6 mang ý nghĩa quan trọng.

Đôi giày của Ronaldo gây chú ý.

Trong lúc Ronaldo khởi động, giới truyền thông nhanh chóng phát hiện chi tiết đáng chú ý trên đôi giày của CR7. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã cho in tên của 5 người con lên đôi giày thi đấu, gồm Cristiano Ronaldo Jr, Mateo, Eva Maria, Alana Martina và Bella Esmeralda. Đây được xem là cách CR7 tri ân gia đình trong hành trình có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Đây không phải lần đầu Ronaldo mang giày in tên các con khi thi đấu. Thói quen này được cho là giúp CR7 có thêm động lực ghi bàn và mang về chiến thắng mỗi khi bước ra sân.

Suốt nhiều năm qua, Ronaldo luôn cho thấy anh là người đàn ông rất coi trọng gia đình. Từ những khoảnh khắc ăn mừng cùng các con, chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội cho đến việc biến đôi giày World Cup thành nơi lưu giữ tên của 5 đứa trẻ, CR7 đang cho thấy một khía cạnh rất khác phía sau hình ảnh của một ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới.

Trong ngày Ronaldo ra sân trước Uzbekistan, hôn thê Georgina Rodriguez cũng đăng ảnh cổ vũ CR7 trên trang cá nhân. Gia đình siêu sao người Bồ Đào Nha không sang Mỹ để cổ vũ trực tiếp mà chọn cách theo dõi anh qua truyền hình.

World Cup 2026 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Ronaldo. Vì vậy, từng khoảnh khắc của CR7 ở sân chơi này đều trở nên đặc biệt và đáng nhớ.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.