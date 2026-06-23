Đôi giày đặc biệt của Ronaldo

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Đôi giày của Ronaldo gây chú ý.
Trong lúc Ronaldo khởi động, giới truyền thông nhanh chóng phát hiện chi tiết đáng chú ý trên đôi giày của CR7. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã cho in tên của 5 người con lên đôi giày thi đấu, gồm Cristiano Ronaldo Jr, Mateo, Eva Maria, Alana Martina và Bella Esmeralda. Đây được xem là cách CR7 tri ân gia đình trong hành trình có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.
Đây không phải lần đầu Ronaldo mang giày in tên các con khi thi đấu. Thói quen này được cho là giúp CR7 có thêm động lực ghi bàn và mang về chiến thắng mỗi khi bước ra sân.
Suốt nhiều năm qua, Ronaldo luôn cho thấy anh là người đàn ông rất coi trọng gia đình. Từ những khoảnh khắc ăn mừng cùng các con, chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội cho đến việc biến đôi giày World Cup thành nơi lưu giữ tên của 5 đứa trẻ, CR7 đang cho thấy một khía cạnh rất khác phía sau hình ảnh của một ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới.
Trong ngày Ronaldo ra sân trước Uzbekistan, hôn thê Georgina Rodriguez cũng đăng ảnh cổ vũ CR7 trên trang cá nhân. Gia đình siêu sao người Bồ Đào Nha không sang Mỹ để cổ vũ trực tiếp mà chọn cách theo dõi anh qua truyền hình.
World Cup 2026 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Ronaldo. Vì vậy, từng khoảnh khắc của CR7 ở sân chơi này đều trở nên đặc biệt và đáng nhớ.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.