Cựu sao Arsenal gây phẫn nộ ở World Cup

Tiền vệ Nicolas Pepe bị CĐV chỉ trích vì sử dụng điện thoại trong lúc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà, Yacine Idriss Diallo, phát biểu trước toàn đội.

Theo đoạn video do kênh YouTube chính thức của Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà đăng tải, ông Yacine Idriss Diallo đã có mặt trong phòng thay đồ để động viên các cầu thủ ngay sau trận thua 1-2 trước tuyển Đức hôm 21/6. Ông nhấn mạnh rằng toàn đội không có gì phải xấu hổ, bởi họ đã chiến đấu trước một đối thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới.

“Điều quan trọng nhất là những bài học các bạn rút ra được. Những trận đấu như thế này sẽ giúp đội trưởng thành, tiến bộ và hoàn thiện hơn”, ông Diallo nói.

Pepe dùng điện thoại trong buổi họp.

Tuy nhiên, trong lúc những lời khích lệ được đưa ra, CĐV phát hiện hình ảnh Pepe ngồi một góc và liên tục nhìn vào điện thoại di động, gần như không chú ý đến bài phát biểu. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây nhiều tranh cãi về thái độ của cầu thủ từng được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Bờ Biển Ngà.

“Cậu ta tưởng mình là ngôi sao à?”, một tài khoản bình luận. Một CĐV khác bức xúc: “Hãy loại ngay Pepe khỏi đội hình”. Một người hâm mộ khác thậm chí gay gắt hơn: “Nếu tôi là chủ tịch, cậu ta sẽ chẳng bao giờ được lên tuyển nữa”.

Pepe mới thi đấu tổng cộng 82 phút tại World Cup 2026, trong đó chỉ vào sân 5 phút ở trận thua Đức. Anh chưa ghi bàn hay có pha kiến tạo nào tại giải đấu. Cầu thủ sinh năm 1995 từng gây tiếng vang khi gia nhập Arsenal với bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được kỳ vọng khi chỉ ghi 16 bàn sau 80 lần ra sân cho đội bóng thành London.

Highlights Đức 2-1 Bờ Biển Ngà Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.