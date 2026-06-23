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Thể thao World Cup 2026

Kane bị phù thủy 'yểm bùa' trước trận gặp Ghana

  • Thứ ba, 23/6/2026 17:46 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Trước thềm cuộc đối đầu Ghana tại bảng L World Cup 2026, Harry Kane bất ngờ trở thành mục tiêu của một phù thủy nổi tiếng.

Harry Kane nằm trong tầm ngắm của phù thủy Ghana.

Theo Daily Mail, Nana Kwaku Bonsam, một phù thủy có tiếng tại Ghana, khẳng định đang thực hiện các nghi thức tâm linh nhắm vào Kane. Mục tiêu của ông là ngăn chặn thủ quân tuyển Anh ghi bàn trong cuộc chạm trán Ghana vào rạng sáng 24/6.

Tuy nhiên, phù thủy này nhấn mạnh không mong muốn Kane gặp chấn thương nghiêm trọng, mà chỉ tác động vừa đủ để anh không thể tỏa sáng trước đội tuyển quê hương ông.

Trong quá khứ, Bonsam từng gây xôn xao dư luận khi tuyên bố nhận trách nhiệm về chấn thương đầu gối của Cristiano Ronaldo ngay trước thềm World Cup 2014. Sự trùng hợp trong các dự đoán trước đây khiến tuyên bố lần này của ông đối với Kane thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Dù câu chuyện mang đậm màu sắc siêu nhiên và có phần kỳ quặc, giới chuyên môn nhận định đây khó có thể là mối nguy thực sự đối với "Tam sư", chưa kể Kane hiện là một trong những trung phong ổn định và bản lĩnh nhất thế giới.

Nhiều ý kiến cho rằng, tuyển Anh vốn đối mặt với nhiều "lời nguyền" thất bại trong lịch sử tại các giải đấu lớn. Do đó, một tập thể được tổ chức tốt và có sự dẫn dắt của một thủ lĩnh dày dạn kinh nghiệm như Kane hoàn toàn có khả năng vượt qua áp lực tâm lý để tập trung vào mục tiêu chuyên môn trên sân cỏ.

Harry Kane không chiến dũng mãnh, hoàn tất cú đúp Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.

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Huy Trưởng

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