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Thể thao

Bước ngoặt tương lai của Harry Kane

  • Thứ bảy, 20/6/2026 20:14 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Nếu chấp nhận gia hạn hợp đồng đến năm 2029 với Bayern Munich, Harry Kane sẽ chính thức khép lại mọi hy vọng chiêu mộ anh của Manchester United và Barcelona.

Kane và Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn hợp đồng đến năm 2029. Theo Sky Germany, đôi bên thống nhất sẽ bắt đầu các đàm phán chi tiết ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Hiện tại, chân sút người Anh không có bất kỳ liên hệ nào với các câu lạc bộ khác và bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài cùng đội chủ sân Allianz Arena, bất chấp những đồn đoán chuyển nhượng rầm rộ gần đây.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Kane đang có phong độ cực cao tại World Cup trên đất Mỹ. Anh vừa lập cú đúp giúp tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 ở trận ra quân bảng L hôm 18/6.

Việc ưu tiên gia hạn với Bayern đồng nghĩa Manchester UnitedBarcelona gần như không còn cơ hội chiêu mộ anh. Trước đó, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe được cho là cực kỳ ngưỡng mộ Kane, trong khi Barca coi anh là mục tiêu chuyển nhượng để nâng cấp hàng công.

Sau khi gia nhập Bayern từ Tottenham vào năm 2023, tuyển thủ Anh ghi tới 146 bàn chỉ sau 147 trận, góp công lớn vào hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp. Một yếu tố then chốt giúp Bayern nắm thế chủ động là điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu euro của Kane vừa hết hạn vào tháng 1 năm nay, đồng nghĩa các đối thủ không còn cơ hội kích hoạt điều khoản mua đứt Kane ngay mà sẽ phải tiến hành đàm phán nếu muốn có anh.

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Huy Trưởng

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    Guler xin loi hinh anh

    Guler xin lỗi

    1 giờ trước 19:22 20/6/2026

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