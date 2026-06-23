Haaland chọn Pháp vô địch World Cup 2026

Ghi 4 bàn chỉ sau 2 trận, Erling Haaland khiến cả thế giới kinh ngạc nhưng vẫn dự đoán tuyển Pháp sẽ đánh bại Na Uy và lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Haaland đánh giá rất cao tuyển Pháp.

"Nhiều khả năng, Pháp sẽ thắng chúng tôi và thậm chí vô địch World Cup", Haaland thẳng thắn chia sẻ khi được hỏi về việc chuẩn bị chạm trán tuyển Pháp vào ngày 27/6.

Phát biểu khiêm tốn ấy trái ngược hoàn toàn với phong độ hủy diệt mà chân sút 25 tuổi thể hiện tại giải đấu trên đất Mỹ. Chỉ sau hai trận ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Haaland ghi tới 4 bàn, thành tích giúp anh vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới cùng Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Ở chiến thắng trước Iraq, Haaland ghi 2 bàn dù chỉ chạm bóng 25 lần. Đến trận gặp Senegal, kịch bản gần như lặp lại. Sau hiệp một chỉ có 11 lần chạm bóng, ngôi sao của Man City vẫn ghi thêm 2 bàn nữa và kết thúc trận đấu với vỏn vẹn 23 lần chạm bóng.

Tổng cộng, Haaland chỉ cần 48 lần chạm bóng trong 2 trận để ghi 4 bàn. Trung bình cứ 12 lần tham gia vào lối chơi của Na Uy, anh lại có một pha lập công. Những con số tưởng chừng chỉ xuất hiện trong trò chơi điện tử lại trở thành hiện thực ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bản thân Haaland cũng không cố giải thích quá nhiều về hiệu suất đáng kinh ngạc ấy. "Tôi nghĩ điểm mạnh của mình đơn giản là ghi bàn. Tôi rất giỏi ở việc đó và cũng có một chút may mắn. Thật lòng mà nói, tôi không biết chính xác mình làm điều đó như thế nào", anh nói.

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