Haaland ôm bạn gái sau khi lập cú đúp

Ngày 23/6, Erling Haaland khiến người hâm mộ thích thú với khoảnh khắc đầy tình cảm sau chiến thắng của tuyển Na Uy tại World Cup 2026.

Hình ảnh của Haaland với bạn gái sau trận.

Trong trận đấu với Senegal ở bảng I, Haaland lập cú đúp giúp Na Uy giành chiến thắng 3-2 để đoạt vé vào vòng knock-out. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Bắc Âu tiến sâu đến vậy tại một kỳ World Cup, đánh dấu cột mốc đáng nhớ của bóng đá nước này.

Sau màn trình diễn bùng nổ trên sân, điều thu hút sự chú ý của người hâm mộ là hành động tình cảm của Haaland ngoài đường biên.

Sau trận đấu, tiền đạo 25 tuổi tiến lên khán đài để gặp bạn gái Isabel Haugseng Johansen. Cặp đôi vui vẻ chụp ảnh lưu niệm giữa bầu không khí hân hoan của các CĐV Na Uy. Trong bức ảnh được Isabel đăng tải lên mạng xã hội, Haaland mặc nguyên trang phục thi đấu, nở nụ cười rạng rỡ và khoác tay tình cảm bên người yêu.

Không lâu sau đó, ngôi sao tuyển Na Uy tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ lại bức ảnh trên trang cá nhân, kèm biểu tượng trái tim đỏ nổi bật. Động thái đơn giản nhưng đủ cho thấy vị trí đặc biệt của bạn gái trong cuộc sống Haaland.

Ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Haaland cho thấy vì sao anh được xem là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới. Chân sút 25 tuổi ghi 4 bàn sau 2 trận, trở thành đầu tàu đưa Na Uy lần đầu tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phong độ bùng nổ của Haaland cũng giúp cuộc đua Vua phá lưới trở nên nóng hơn bao giờ hết khi anh đang cạnh tranh trực tiếp với Lionel Messi và Kylian Mbappe.

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