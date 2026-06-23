Bàn thắng kỷ lục của Messi không hợp lệ?

Dù Lionel Messi phá kỷ lục ghi bàn World Cup, Peter Schmeichel và nhiều CĐV cho rằng trọng tài cùng VAR bỏ qua pha phạm lỗi rõ ràng trước đó.

Pha bóng dẫn tới bàn thắng của Messi.

Trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo tại bảng J World Cup 2026, Messi mở tỷ số ở phút 38 bằng cú dứt điểm hiểm hóc. Bàn thắng giúp siêu sao 38 tuổi chạm mốc 17 pha lập công tại các kỳ World Cup, vượt qua Miroslav Klose để độc chiếm vị trí số một trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của giải đấu.

Tuy nhiên, cựu thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel lại cho rằng bàn thắng đáng lẽ phải bị từ chối. Phân tích trên Fox Sports, cựu danh thủ người Đan Mạch chỉ ra tình huống Alexis Mac Allister phạm lỗi với tiền vệ Xaver Schlager của Áo ngay trước khi Argentina triển khai pha tấn công dẫn đến bàn thắng.

"Tôi không nghĩ bàn thắng đó nên được công nhận. Mac Allister đá từ phía sau vào chân Schlager. Đó rõ ràng là quả đá phạt dành cho Áo. VAR lẽ ra phải can thiệp và yêu cầu trọng tài xem lại. Đây là sai sót rõ ràng". Schmeichel nhận định.

Cựu thủ môn từng 129 lần khoác áo tuyển Đan Mạch cũng thừa nhận cảm thấy thất vọng với quyết định của tổ trọng tài khi bỏ qua tình huống gây tranh cãi này.

Không chỉ Schmeichel, nhiều CĐV trên mạng xã hội cũng tỏ bức xúc. Một số ý kiến cho rằng Áo chịu thiệt thòi khi pha phạm lỗi không được xem xét kỹ lưỡng trước khi Messi ghi bàn. Thậm chí, có người đặt nghi vấn về sự ưu ái dành cho Argentina sau một số quyết định gây tranh cãi ở trận đấu trước.

Dẫu vậy, các tranh luận không thể làm thay đổi kết quả trên sân. Bàn thắng vẫn được công nhận và Messi chính thức đi vào lịch sử World Cup với tư cách chân sút vĩ đại nhất giải đấu.

Chưa dừng lại ở đó, đội trưởng Argentina ghi thêm một bàn ở thời gian bù giờ hiệp hai để hoàn tất cú đúp, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 18. Với 5 pha lập công chỉ sau 2 trận tại World Cup 2026, Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.