Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Ronaldo

Sớm khai thông thế bế tắc trước Uzbekistan, Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Ronaldo đi vào lịch sử. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh giá trị ở tuổi 41 bằng bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026.

Ngay phút thứ 6, đội trưởng Bồ Đào Nha tận dụng cơ hội đệm bóng từ pha căng ngang của Joao Cancelo để đánh bại thủ môn đối phương, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước. Bàn thắng không chỉ giúp đoàn quân của HLV Roberto Martinez tạo lợi thế sớm mà còn đưa Ronaldo vào lịch sử bóng đá thế giới.

Với pha lập công này, Ronaldo trở thành cầu thủ duy nhất từng ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nổ súng tại các kỳ World Cup 2006 ở Đức (1 bàn), 2010 tại Nam Phi (1 bàn), 2014 ở Brazil (1 bàn), 2018 tại Nga (4 bàn) và 2022 ở Qatar (1 bàn).

Kỷ lục mới càng đặc biệt hơn khi được thiết lập trong bối cảnh Ronaldo đang đối mặt nhiều hoài nghi về vai trò tại tuyển Bồ Đào Nha. Những ngày qua, không ít ý kiến từ truyền thông và người hâm mộ cho rằng CR7 nên ngồi dự bị để nhường chỗ cho các gương mặt trẻ hơn.

Tuy nhiên, chân sút kỳ cựu một lần nữa đáp trả bằng màn trình diễn trên sân. Bàn thắng vào lưới Uzbekistan cho thấy bản năng săn bàn của Ronaldo vẫn là thứ vũ khí quan trọng với Bồ Đào Nha ở hành trình chinh phục World Cup 2026.

Ở tuổi 41, Ronaldo tiếp tục kéo dài bộ sưu tập những cột mốc tưởng như không thể bị xô đổ. Trong khi nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã giải nghệ từ lâu, CR7 vẫn đang viết tiếp những chương mới trong lịch sử các kỳ World Cup.

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