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Thể thao World Cup 2026

Georgina ăn mừng bàn thắng của Ronaldo tại nhà

  • Thứ tư, 24/6/2026 02:49 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Georgina Rodriguez lựa chọn theo dõi trận Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan tại nhà và ăn mừng cuồng nhiệt khi Cristiano Ronaldo ghi những bàn thắng đầu tiên của mình tại World Cup 2026.

Hình ảnh được Georgina Rodriguez chia sẻ trên trang cá nhân sau khi Ronaldo mở tỷ số. Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm tại World Cup 2026 khi ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha áp đảo Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng K.

Tuy nhiên, một chi tiết bên ngoài sân cỏ cũng thu hút sự chú ý không kém. Georgina Rodriguez không xuất hiện trên khán đài như thường lệ.

Vị hôn thê của Ronaldo đã khiến nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha bất ngờ khi quyết định ở nhà thay vì đến Houston cổ vũ trực tiếp. Trên trang Instagram cá nhân, Georgina đăng tải hình ảnh theo dõi trận đấu qua truyền hình, mặc áo đấu mang tên CR7 và ăn mừng đầy cảm xúc khi tiền đạo 41 tuổi mở tỷ số.

Sự vắng mặt của Georgina càng gây chú ý trong bối cảnh cô vừa xuất hiện trong một cuộc tranh cãi liên quan đến đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng từ một tài khoản truyền thông Mexico về phát ngôn được cho là của nữ diễn viên Madalena Aragão - bạn đời của tiền vệ João Neves.

Theo nội dung được chia sẻ, Madalena bị cho là đã đáp trả một người hâm mộ bằng bình luận yêu cầu Ronaldo giải nghệ và cho rằng siêu sao này quá ích kỷ. Dù chưa được xác thực, câu chuyện nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Trái ngược với Georgina, Madalena Aragao vẫn xuất hiện trên khán đài để cổ vũ tuyển Bồ Đào Nha. Nữ diễn viên cũng đăng tải nhiều hình ảnh từ sân vận động bất chấp những ồn ào đang bủa vây.

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Đào Trần

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