Ronaldo gây sốt khi ngăn đồng đội cãi trọng tài

Rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo gây chú ý bởi hành động đầy điềm tĩnh trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan thuộc bảng K World Cup 2026.

Khoảnh khắc Ronaldo yêu cầu Cancelo để yên cho trọng tài làm việc.

Tình huống diễn ra ở phút 30 khi Uzbekistan đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha bằng cú sút xa đẹp mắt của Azizjon Ganiev. Bàn thắng khiến các cầu thủ Uzbekistan vỡ òa, trong khi nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha phản ứng dữ dội, yêu cầu trọng tài xem lại tình huống trước đó.

Trong lúc Joao Cancelo liên tục tranh luận với trọng tài, máy quay ghi lại khoảnh khắc Ronaldo tiến tới và ra hiệu yêu cầu hậu vệ này bình tĩnh. Thủ quân Bồ Đào Nha dùng tay chỉ về phía màn hình VAR, ngụ ý để trọng tài thực hiện quá trình kiểm tra thay vì gây áp lực.

Cử chỉ của Ronaldo nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ khen ngợi sự điềm đạm và kinh nghiệm của siêu sao 41 tuổi, cho rằng anh thể hiện vai trò thủ lĩnh đúng lúc trong một tình huống nhạy cảm.

Sau khi xem lại băng hình, tổ VAR xác định Abbosbek Fayzullaev phạm lỗi với Cancelo khi đạp vào ống đồng hậu vệ Bồ Đào Nha trước khi đoạt bóng. Pha va chạm xảy ra ngay sát vùng cấm, chỉ vài giây trước cú sút thành bàn của Ganiev. Do đó, trọng tài quyết định hủy bàn thắng.

Cựu trọng tài Mark Clattenburg nhận định đó là quyết định hoàn toàn chính xác. Theo ông, tình huống phạm lỗi diễn ra quá gần khung thành khiến Bồ Đào Nha không có đủ thời gian tổ chức lại hệ thống phòng ngự. Cựu tiền đạo Owen Hargreaves cũng đồng tình khi cho rằng Fayzullaev tác động vào người trước khi chạm bóng.

Sau tình huống thoát thua, Bồ Đào Nha càng thi đấu hưng phấn và giành chiến thắng 5-0. Ronaldo ghi 2 bàn thắng, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập công ở 6 kỳ World Cup khác nhau, đồng thời lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha tại các VCK World Cup.