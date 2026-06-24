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Thể thao World Cup 2026

Khoảnh khắc Ronaldo chỉ cho Bruno chọc khe hút triệu view

  • Thứ tư, 24/6/2026 06:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo ra dấu cho Bruno Fernandes thực hiện đường chọc khe gây chú ý khi Bồ Đào Nha hạ Uzbekistan 5-0 thuộc bảng K World Cup 2026 rạng sáng 24/6.

Ronaldo chỉ cho Fernandes chuyền bóng.

Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục khiến người hâm mộ kinh ngạc khi thể hiện tốc độ, khả năng chọn vị trí và bản năng săn bàn đáng nể. Sau trận mở màn thất vọng, HLV Roberto Martinez vẫn đặt trọn niềm tin vào thủ quân trong trận đấu với Uzbekistan và ông nhanh chóng được đền đáp.

Ngay phút thứ 6, Ronaldo mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Từ đường chuyền bên cánh đối diện, anh khôn ngoan thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Uzbekistan, băng cắt vào cột gần rồi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, không cho thủ thành Abduvohid Nematov cơ hội cản phá.

Đến phút 39, Ronaldo hoàn tất cú đúp theo cách đầy ấn tượng. Sau khi chủ động ra hiệu cho Bruno Fernandes thực hiện đường chọc khe vào khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, anh tăng tốc mạnh mẽ, phá bẫy việt vị rồi dứt điểm lạnh lùng để nhân đôi cách biệt.

Khoảnh khắc này thu hút gần 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội, kéo theo loạt bình luận từ người hâm mộ về khả năng đọc trận đấu và sự ăn ý giữa Ronaldo với Fernandes. "Anh ấy biết chính xác quả bóng sẽ đến đâu", "Bruno chỉ việc chuyền đúng chỗ Ronaldo yêu cầu"... là phản ứng của cộng đồng mạng.

Chiến thắng giúp Bồ Đào Nha thêm tự tin trước cuộc chạm trán Colombia, còn Ronaldo một lần nữa chứng minh tuổi tác chỉ là con số. Ronaldo đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Anh cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo đã khác và Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 Thay vì dứt điểm từ chấm đá phạt quen thuộc, Ronaldo nhường cơ hội cho Mendes tỏa sáng với cú sút thành bàn, góp phần giúp Bồ Đào Nha dẫn Uzbekistan 2-0 rạng sáng 24/6.

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Minh Nghi

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