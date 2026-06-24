Ronaldo lên tiếng về kịch bản đối đầu Messi

Cristiano Ronaldo vừa chia sẻ cảm xúc trước kịch bản Bồ Đào Nha có thể chạm trán Argentina của Lionel Messi tại vòng tứ kết World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo sẵn sàng chạm trán Lionel Messi tại World Cup 2026.

Theo phân nhánh của giải đấu, đội tuyển Bồ Đào Nha và Argentina hoàn toàn có thể chạm trán nhau tại vòng tứ kết nếu cả hai quốc gia này cùng giành vị trí nhất bảng và vượt qua vòng 1/8.

Khi được truyền thông đặt câu hỏi về viễn cảnh tái ngộ đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh, thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha chia sẻ: “Câu hỏi này không có nhiều ý nghĩa lắm... nhưng được thôi. Nó sẽ rất tuyệt vời".

Dù tỏ ra hào hứng với kịch bản "trong mơ" đối với người hâm mộ toàn cầu, tiền đạo 41 tuổi vẫn khẳng định ưu tiên hàng đầu của anh là thành tích tập thể của đội nhà.

Sau khi đóng góp hai bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Uzbekistan với tỷ số 5-0 tại bảng K, ngôi sao mang áo số 7 nhấn mạnh: “Sự tập trung của tôi là dành cho ngày hôm nay. Chúng tôi đã thắng, tôi đã ghi bàn và toàn đội vẫn đang cùng nhau tiến bước. Tôi cảm thấy hạnh phúc".

Nếu kịch bản tại vòng tứ kết xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên Messi và Ronaldo đối đầu trực tiếp tại một vòng đấu loại trực tiếp của World Cup, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất lịch sử thể thao thế giới. Hiện tại, cả hai đội tuyển vẫn đang nỗ lực tối đa để duy trì lợi thế tại bảng đấu của mình nhằm hiện thực hóa cuộc chạm trán kinh điển này.

Ronaldo đã khác và Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 Thay vì dứt điểm từ chấm đá phạt quen thuộc, Ronaldo nhường cơ hội cho Mendes tỏa sáng với cú sút thành bàn, góp phần giúp Bồ Đào Nha dẫn Uzbekistan 2-0 rạng sáng 24/6.