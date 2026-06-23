'Cú lừa' của Ronaldo gây sốt

Dù không trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước Uzbekistan, siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn khiến nhiều CĐV chú ý.

Khuya 23/6, tình huống đáng chú ý diễn ra trong trận Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan tại bảng K World Cup 2026. Bồ Đào Nha được hưởng một quả đá phạt ở vị trí sát vùng cấm đối thủ ở phút 17, đúng vào khu vực vốn được xem là “điểm nóng” quen thuộc của Ronaldo.

Với khoảng cách và góc sút thuận lợi, hầu hết mọi ánh mắt trên sân đều đổ dồn về CR7. Từ khán giả trên khán đài cho đến thủ môn Abduvohid Nematov của Uzbekistan, tất cả đều tin rằng Ronaldo sẽ là người thực hiện cú dứt điểm.

Tuy nhiên, thay vì là người tung ra cú sút sở trường, Ronaldo lại trở thành “mồi nhử” trong một pha phối hợp đầy bất ngờ của Bồ Đào Nha. Sự diện hiện của CR7 trước bóng khiến hàng rào và thủ môn Uzbekistan bị thu hút, tạo điều kiện để Nuno Mendes thoải mái ngắm nghía góc sút. Sau đó, hậu vệ của PSG đưa bóng đi chìm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Âu.

Ronaldo ăn mừng gây chú ý.

Khoảnh khắc ăn mừng sau bàn thắng càng khiến người hâm mộ thích thú, khi Ronaldo tỏ ra đầy phấn khích như thể anh đã biết trước toàn bộ kịch bản. Trong một trận đấu mà Bồ Đào Nha cần sự bùng nổ để khẳng định sức mạnh, “cú lừa” của Ronaldo đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, mở ra bước ngoặt giúp đội nhà bay cao.

Gặp Uzbekistan, đối thủ không được đánh giá cao như Bồ Đào Nha, là cơ hội để Ronaldo và đồng đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026. Thực tế trên sân cho thấy CR7 đã có một trận đấu ấn tượng khi tận dụng tốt cơ hội đồng đội tạo ra.

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