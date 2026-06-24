VAR gây tranh cãi trong trận Anh hòa Ghana

Trận hòa 0-0 giữa Anh và Ghana tại bảng L World Cup 2026 gây tranh cãi dữ dội sau khi trọng tài từ chối thổi phạt đền trong pha va chạm giữa Ezri Konsa và Prince Adu.

Tuyển Anh thoát phạt đền gây tranh cãi trong trận đấu với Ghana.

Tâm điểm của trận hòa không bàn thắng giữa đội tuyển Anh và Ghana tại bảng L World Cup 2026 đang đổ dồn vào một quyết định nhạy cảm của trọng tài. Tình huống xảy ra trong vòng cấm địa của "Tam sư" ở phút 78 khi Adu ngã xuống sau pha tranh chấp quyết liệt với Konsa.

Các hình ảnh quay chậm cho thấy hậu vệ đang khoác áo Aston Villa dường như vào bóng chậm một nhịp. Thay vì phá trúng bóng, anh có tác động trực tiếp khiến Adu ngã trong vòng cấm địa "Tam sư". Bất chấp sự phản ứng quyết liệt từ các cầu thủ Ghana, trọng tài chính vẫn cho trận đấu tiếp tục và không có bất kỳ tín hiệu can thiệp nào từ tổ trọng tài video (VAR).

Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ phía người hâm mộ Ghana. Nhiều ý kiến nhận định đây là một sai lầm nghiêm trọng của đội ngũ điều khiển trận đấu, khi đại diện châu Phi xứng đáng được hưởng một quả phạt đền và Konsa thậm chí phải đối mặt với án thẻ đỏ do ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Việc tuyển Anh giữ sạch lưới được xem là có phần may mắn khi VAR không vào cuộc xem xét lại tình huống. Trong khi đó, phía Ghana cho rằng họ bị tước đoạt một chiến thắng lịch sử trước "Tam sư". Sau hai lượt trận, thầy trò Thomas Tuchel tạm đứng đầu bảng với 4 điểm, hơn đại diện châu Phi về hiệu số bàn thắng bại.

Highlights trận Anh 4-2 Croatia Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.