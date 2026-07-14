HLV Thái Lan: Không thể xem thường tuyển Việt Nam

Trả lời phỏng vấn trước thềm ASEAN Cup 2026, HLV trưởng tuyển Thái Lan, Anthony Hudson, đánh giá cao tuyển Việt Nam về lực lượng và thời gian chuẩn bị.

"Sau khi công bố danh sách triệu tập, tôi cùng bà Nualphan Lamsam (biệt danh Madam Pang - PV), Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT), thông báo với tất cả rằng với lực lượng này, mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực hết mình và cố gắng tiến xa nhất có thể tại ASEAN Cup 2026", HLV Anthony Hudson chia sẻ với truyền thông chiều 14/7.

"Theo quan điểm của tôi, vì nhiều lý do, Thái Lan không phải ứng viên vô địch như tuyển Việt Nam. Nhìn chung, tôi hài lòng với đội hình hiện tại. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là cống hiến hết mình", Hudson nói thêm.

"Chúng ta không thể xem thường tuyển Việt Nam. Họ có quãng thời gian chuẩn bị rất dài. Giải vô địch quốc nội của họ cũng tạm dừng để tạo điều kiện giúp đội tuyển có những cầu thủ tốt nhất", nhà cầm quân 45 tuổi kết.

Danh sách triệu tập của Thái Lan cho ASEAN Cup 2026. Đồ họa: FAT.

ASEAN Cup 2026 khởi tranh ngày 24/7. Tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 22/6. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2 tới 14/7 trước khi đá giao hữu với Myanmar tại SVĐ Thái Nguyên tối 18/7.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan tới ngày 14/7 mới bắt đầu tập trung. Về nhân sự, việc các CLB từ chối nhả người khiến Hudson gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt ngôi sao vắng mặt như Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, Nicholas Mickelson. Thậm chí, danh sách "Voi chiến" dự ASEAN Cup 2026 còn có một cầu thủ đang thi đấu ở Thai League 3 là tiền vệ 21 tuổi Chawanwit Saelao.

Ở ASEAN Cup 2026, Thái Lan nằm tại bảng B cùng các đối thủ Malaysia, Philippines và Myanmar. Đại diện tới từ xứ sở Chùa Vàng đang là đội có số lần vô địch nhiều nhất lịch sử giải đấu với 7 lần nâng cúp ở các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022. Kỳ ASEAN Cup gần nhất, Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết.