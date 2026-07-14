Ander Herrera rời Argentina, trở về mái nhà xưa

Ander Herrera chính thức gia nhập Real Zaragoza, khép lại thời gian ngắn ngủi tại Boca Juniors để trở về đội bóng khởi đầu sự nghiệp sau 15 năm xa cách.

Real Zaragoza chào đón sự trở lại của Herrera. Ảnh: Real Zaragoza.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với Boca Juniors vì không còn nằm trong kế hoạch của HLV Rodolfo Arruabarrena, Ander Herrera đã tìm được bến đỗ mới. Tiền vệ người Tây Ban Nha được Real Zaragoza công bố là tân binh, đánh dấu màn tái hợp với đội bóng anh trưởng thành sau 15 năm.

Dù luôn bày tỏ tình cảm đặc biệt với Boca Juniors và hy vọng khẳng định vị trí tại sân La Bombonera, Herrera không thể cạnh tranh suất đá chính. Những chấn thương liên tiếp cũng ảnh hưởng đáng kể đến quãng thời gian của anh tại Argentina, nơi tiền vệ 36 tuổi chỉ ra sân 29 trận và ghi một bàn thắng.

Thay vì tìm kiếm một thử thách mới, Herrera quyết định trở về nơi đã nuôi dưỡng sự nghiệp. Trên mạng xã hội, Real Zaragoza đăng tải thông điệp ngắn gọn: "Chào mừng trở về nhà", kèm đoạn video tái hiện căn phòng tuổi thơ của Herrera phủ kín màu áo Zaragoza cùng những hình ảnh từ những ngày đầu anh chơi bóng.

Trong sự nghiệp, Herrera từng khoác áo Athletic Bilbao, Manchester United và Paris Saint-Germain, giành tổng cộng 12 danh hiệu lớn nhỏ. Tuy nhiên, lần trở lại này mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả khi Zaragoza vừa rớt xuống Segunda Division (Giải hạng Nhì Tây Ban Nha) và đang hướng tới mục tiêu sớm giành vé trở lại La Liga.

Đây không phải nhiệm vụ xa lạ với Herrera. Năm 2011, anh từng góp công giúp Zaragoza trụ hạng trước khi chuyển sang Athletic Bilbao dưới thời Marcelo Bielsa. Kinh nghiệm và bản lĩnh của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau khi hoàn tất hợp đồng có thời hạn một mùa giải, Herrera lập tức hội quân cùng HLV Ibai Gomez, người từng là đồng đội của anh tại Athletic Bilbao. Trong giai đoạn đầu khoác áo Zaragoza, Herrera đã thi đấu 86 trận, ghi 6 bàn và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

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