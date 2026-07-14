Tối 14/7, Arsenal xác nhận đạt thỏa thuận bán đứt Leandro Trossard cho Besiktas, khép lại hành trình 3 năm rưỡi đầy thành công của tiền vệ người Bỉ tại sân Emirates.

Arsenal quyết định bán đứt Trossard.

"Arsenal và Besiktas thống nhất mọi điều khoản chuyển nhượng. Trossard được phép bay tới Istanbul để kiểm tra y tế và hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi trở thành tân binh của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ", thông báo của Arsenal có đoạn. Theo truyền thông Anh, thương vụ có giá trị 17 triệu bảng.

Ở tuổi 31, Trossard rời Arsenal sau quãng thời gian đáng nhớ kể từ khi gia nhập đội bóng vào đầu năm 2023. Anh nhanh chóng trở thành quân bài chiến lược dưới thời HLV Mikel Arteta nhờ khả năng thi đấu đa năng, kỹ thuật và luôn biết cách tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Trong màu áo Arsenal, tuyển thủ Bỉ ra sân 174 trận trên mọi đấu trường, ghi 36 bàn thắng và đóng góp nhiều pha kiến tạo quan trọng. Trossard không phải lúc nào cũng đá chính, nhưng luôn được xem là "siêu dự bị" chất lượng, sẵn sàng thay đổi cục diện mỗi khi được trao cơ hội.

Mùa giải 2025/26 đánh dấu đỉnh cao của cựu cầu thủ Brighton. Anh ghi 8 bàn, thực hiện 11 pha kiến tạo sau 50 lần ra sân, góp công giúp Arsenal giành chức vô địch Premier League. Bên cạnh đó, Trossard cũng cùng đội tiến vào chung kết Champions League 2026 trước khi để thua PSG.

Việc chuyển sang Besiktas mở ra chương mới trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1994. Đây được xem là cơ hội để Trossard tiếp tục đóng vai trò đầu tàu chuyên môn tại một đội bóng giàu truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều năm chinh chiến ở Premier League.

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.