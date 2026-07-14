Người Anh hiểu rõ sự đáng sợ của Messi

Lionel Messi luôn biết cách trừng phạt các câu lạc bộ đến từ Anh trong suốt sự nghiệp thi đấu.

Messi nhiều lần sút tung lưới các CLB Anh. Ảnh: Reuters.

Trong gần hai thập kỷ chinh chiến tại Champions League, Messi là nỗi ám ảnh với các CLB Anh. Anh ghi 27 bàn và có 6 kiến tạo sau 36 lần đối đầu những đại diện Premier League, trung bình cứ 1,09 trận lại góp dấu giày vào một bàn thắng.

Arsenal là nạn nhân lớn nhất của Messi với 9 bàn thua sau 6 cuộc đối đầu. Đáng nhớ nhất là màn trình diễn 4 bàn của siêu sao Argentina tại tứ kết Champions League năm 2010.

Manchester United cũng nhiều lần nếm trải sự khác biệt của Messi. Anh ghi bàn trong cả hai trận chung kết Champions League năm 2009 và 2011, giúp Barcelona hai lần đánh bại đội bóng của Sir Alex Ferguson để lên ngôi vô địch.

Man City cũng không khá hơn. Messi ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo sau 8 lần đối đầu, trong đó có cú hat-trick ở mùa 2016/17 và cú đúp tại Etihad năm 2015.

Chelsea từng khiến Messi gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn bị anh khuất phục. Tại vòng 1/8 Champions League mùa 2017/18, tiền đạo Argentina ghi 2 bàn và kiến tạo một lần. Siêu phẩm đá phạt vào lưới Liverpool năm 2019 hay cú đúp trước Tottenham tại Wembley tiếp tục cho thấy cái duyên của Messi trước bóng đá Anh.

Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển, câu chuyện hoàn toàn khác. Sau hơn hai thập kỷ thi đấu quốc tế, Messi chưa từng đối đầu tuyển Anh.

Trước trận bán kết World Cup 2026, nhiều chuyên gia xứ sương mù tin "Tam sư" có thể chặn đứng Messi và nhà đương kim vô địch. Nhưng lịch sử cho thấy các đội bóng Anh hiểu rõ hơn ai hết cái giá phải trả khi để số 10 Argentina có cơ hội.

Rạng sáng 16/7, Messi sẽ lần đầu đối đầu tuyển Anh. Và "Tam sư" đứng trước nhiệm vụ mà nhiều đại diện Premier League từng thất bại: tìm cách ngăn cản một trong những khắc tinh lớn nhất của bóng đá xứ sương mù.