Newcastle bị 'xâu xé'

Sau khi lần lượt chia tay Anthony Gordon và Sandro Tonali, Newcastle tiếp tục đứng trước nguy cơ mất đội trưởng Bruno Guimaraes vào tay Arsenal trong hè 2026.

Guimaraes có thể là cầu thủ tiếp theo rời Newcastle.

Newcastle United đang trải qua kỳ chuyển nhượng hè đầy sóng gió. Theo truyền thông Anh, Arsenal chưa từ bỏ tham vọng đưa tiền vệ người Brazil về sân Emirates. Đội bóng thành London tin rằng thương vụ sẽ cơ hội thành công và chuẩn bị trở lại với mức giá khoảng 60 triệu bảng.

Động thái khiến Newcastle đứng trước nguy cơ mất thêm một trụ cột sau khi chấp nhận bán Anthony Gordon cho Barcelona với giá 70 triệu bảng. Chưa dừng lại ở đó, Sandro Tonali cũng sắp cập bến Tottenham trong thương vụ có tổng giá trị lên tới 100 triệu bảng.

Nếu Guimaraes tiếp tục chia tay St James' Park, Newcastle sẽ chứng kiến 3 ngôi sao hàng đầu rời đội chỉ trong một kỳ chuyển nhượng, tạo ra khoảng trống rất lớn trong tham vọng cạnh tranh ở mùa giải mới.

HLV Mikel Arteta từ lâu rất yêu thích Guimaraes. Arsenal theo sát tiền vệ 28 tuổi thời anh còn khoác áo Athletico Paranaense, sau đó tiếp tục theo dõi khi chuyển sang Lyon. Tuy nhiên, vào năm 2022, Newcastle là đội giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao Brazil.

Mùa hè này, Arsenal muốn bổ sung thêm một tiền vệ đẳng cấp để chia sẻ gánh nặng với Declan Rice. Trong khi đó, Newcastle lại phải căng mình chống đỡ làn sóng "săn cầu thủ" từ các đội bóng lớn châu Âu.

Sau khi mất Alexander Isak vào tay Liverpool với mức phí kỷ lục 130 triệu bảng hè năm ngoái, Newcastle không muốn tiếp tục bị rút ruột. Tuy nhiên, việc không có vé dự Champions League khiến "Chích chòe" bất lực trong việc giữ người.

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