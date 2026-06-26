Tottenham vượt MU, chi 85 triệu bảng mua Fernandes

Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Mateus Fernandes với giá 85 triệu bảng, qua đó vượt mặt Manchester United trong cuộc đua giành tiền vệ của West Ham.

Mateus Fernandes chuẩn bị trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Tottenham.

Tottenham chuẩn bị hoàn tất thương vụ lớn nhất lịch sử CLB. Theo ESPN, đội bóng Bắc London đạt thỏa thuận trị giá 85 triệu bảng với West Ham để chiêu mộ Mateus Fernandes.

Mức phí này phá kỷ lục chuyển nhượng cũ của Spurs, vốn thuộc về Dominic Solanke với giá 65 triệu bảng vào năm 2024. Fernandes nhiều khả năng trở thành tân binh thứ năm của Tottenham trong hè này, sau Martin Dubravka, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi và Andy Robertson.

Động thái mạnh tay cho thấy Tottenham muốn hậu thuẫn Roberto de Zerbi một cách quyết liệt. Sau mùa giải nhiều biến động, Spurs cần thêm chất lượng ở tuyến giữa. Fernandes, 21 tuổi, được xem là mảnh ghép phù hợp cho kế hoạch làm mới đội hình.

West Ham không dễ nhả người. Dù vừa xuống hạng Championship, “Búa tạ” vẫn giữ nguyên mức định giá cao cho Fernandes. Tottenham cuối cùng chấp nhận chi đậm để dứt điểm thương vụ, trong bối cảnh Manchester United cũng theo sát tiền vệ này.

MU từng nỗ lực cạnh tranh, nhưng không sẵn sàng trả ngang mức đề nghị của Tottenham. Theo ESPN, Fernandes không thể hiện rõ mong muốn gia nhập CLB chủ sân Old Trafford trong quá trình đàm phán. Điều này khiến ban lãnh đạo MU nghi ngờ về mức độ cam kết của cầu thủ.

Khác với các thương vụ Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha trước đây, khi cầu thủ công khai ưu tiên MU, Fernandes giữ thái độ trung lập. Vì thế, đội chủ sân Old Trafford quyết định không lao vào cuộc đua giá với Spurs.

Fernandes gia nhập West Ham từ Southampton mùa hè năm ngoái với giá ban đầu 38 triệu bảng. Southampton sẽ nhận 15% giá trị chuyển nhượng tiếp theo nhờ điều khoản cài trong hợp đồng cũ.

Ở mùa vừa qua, Fernandes ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo sau 38 trận. Con số không quá bùng nổ, nhưng đủ để biến anh thành một trong những tiền vệ trẻ đáng chú ý tại Premier League.

Tottenham chưa muốn dừng lại. CLB này còn để mắt tới Sandro Tonali, dù lời đề nghị khoảng 75 triệu bảng đã bị Newcastle từ chối.