Tottenham chuẩn bị gửi đề nghị cho Rashford

Tottenham lên kế hoạch chiêu mộ Marcus Rashford trong khi Manchester United quyết tâm bán đứt tiền đạo người Anh.

Tottenham quan tâm tới Rashford.

Theo Goal, ban lãnh đạo Spurs bắt đầu thảo luận về khả năng gửi đề nghị chính thức tới MU dành cho tiền đạo người Anh. Rashford trải qua mùa giải 2025/26 khá thành công dưới màu áo Barcelona theo dạng cho mượn, qua đó phần nào lấy lại hình ảnh sau quãng thời gian sa sút tại Old Trafford.

Tottenham theo đuổi chiến lược chiêu mộ những cầu thủ giàu kinh nghiệm tại Premier League thay vì mạo hiểm với các tài năng chưa được kiểm chứng. Trước đó, đội bóng Bắc London hoàn tất thương vụ Jan Paul van Hecke từ Brighton với giá 52 triệu bảng, đồng thời chiêu mộ Andrew Robertson và Marcos Senesi theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngoài ra, Spurs còn gây sốc khi chuẩn bị đề nghị lên tới 80 triệu bảng dành cho Sandro Tonali.

Về phía Rashford, MU và cầu thủ này dường như đã thống nhất điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng. Tuy nhiên, Tottenham không muốn đáp ứng mức giá này và đang tính toán một đề nghị thấp hơn nhằm thuyết phục "Quỷ đỏ" ngồi vào bàn đàm phán.

Dù vậy, trở ngại lớn nhất của Spurs không nằm ở phí chuyển nhượng mà là nguyện vọng của chính Rashford. Tiền đạo 28 tuổi dường như ưu tiên tiếp tục ra nước ngoài thi đấu hoặc ở lại cạnh tranh vị trí tại MU. Việc gia nhập một CLB Premier League khác chưa nằm trong kế hoạch của anh.

Tuy nhiên, tình thế có thể thay đổi khi MU quyết tâm chia tay Rashford nhằm giảm gánh nặng quỹ lương. Đội chủ sân Old Trafford cũng không muốn tiếp tục cho Barcelona mượn cầu thủ này sau khi đội bóng xứ Catalonia từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng.

HLV Roberto De Zerbi được cho là rất ngưỡng mộ Rashford và đang thúc đẩy Tottenham theo đuổi thương vụ đến cùng.