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Thể thao

Diễn biến bất ngờ về tương lai Rashford

  • Thứ sáu, 19/6/2026 19:00 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Marcus Rashford bày tỏ nguyện vọng ở lại Manchester United để hoàn tất hai năm hợp đồng còn lại, thay vì tìm kiếm bến đỗ mới vào mùa hè này.

Marcus Rashford có thể tiếp tục ở lại Manchester United mùa tới.

Nếu "Quỷ đỏ" giữ vững mức định giá và không có lời đề nghị mua đứt nào đủ sức nặng, chân sút 28 tuổi sẵn sàng chiến đấu cho một vị trí chính thức tại Old Trafford sau khi trở về từ kỳ nghỉ hậu World Cup 2026.

Thái độ thay đổi của tuyển thủ Anh xuất hiện sau sự chuyển giao trên băng ghế chỉ đạo. Trái ngược với mối quan hệ rạn nứt dưới thời Ruben Amorim, ngôi sao sinh năm 1997 hiện có sợi dây liên kết tích cực với Michael Carrick. Cả hai từng có thời gian dài làm việc chung trên tư cách đồng đội và cộng sự trong ban huấn luyện câu lạc bộ.

Dù Rashford vừa trải qua mùa giải tương đối tốt tại Barcelona với 14 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo sau 49 lần ra sân, góp công lớn giúp đội chủ sân Camp Nou bảo vệ thành công chức vô địch La Liga, đội bóng xứ Catalonia lại để điều khoản ưu tiên mua đứt trị giá 30 triệu euro hết hạn mà không kích hoạt.

Về phía Manchester United, ban lãnh đạo câu lạc bộ khẳng định lập trường cứng rắn khi không chấp nhận thêm bất kỳ đề nghị cho mượn nào từ Barcelona. "Quỷ đỏ" sẵn sàng lắng nghe các đề nghị mua đứt trị giá khoảng 40 triệu bảng, nhưng điều khoản này không áp dụng cho hai đối thủ là Manchester City và Liverpool.

Trong bối cảnh huấn luyện viên Carrick vẫn để ngỏ khả năng trao cơ hội cho Rashford, kịch bản anh trở lại khoác áo đội chủ sân Old Trafford mùa tới hoàn toàn có thể xảy ra.

Rashford tỏa sáng sau khi rời MU Marcus Rashford góp công vào chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Daegu tối 4/8.

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Huy Trưởng

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