18 phút chói sáng của Rashford tại World Cup

Tiền đạo Marcus Rashford chỉ cần 18 phút trên sân để chứng minh giá trị trong chiến thắng 4-2 của tuyển Anh trước Croatia ở trận mở màn bảng L World Cup 2026 rạng sáng 18/6.

Rashford sớm tạo dấu ấn tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Được HLV Thomas Tuchel tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai để thay thế Anthony Gordon bên cánh trái, Rashford nhanh chóng mang đến nguồn năng lượng mới cho hàng công "Tam sư". Dù thời gian thi đấu không nhiều, Rashford vẫn để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự.

Theo Sofascore, trong 18 phút có mặt trên sân, Rashford có 12 lần chạm bóng, thực hiện 3 pha qua người thành công và có 2 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương. Bên cạnh đó, tiền đạo này còn đóng góp 2 tình huống thu hồi bóng, cho thấy sự tích cực trong lối chơi mà HLV Tuchel đang xây dựng.

Rashford chắt chiu cơ hội có được. Ảnh: Reuters.

Điểm nhấn lớn nhất trong màn trình diễn của Rashford đến ở phút 85. Khi Croatia dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, tiền đạo sinh năm 1997 tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương để tung ra cú dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Anh. Đây cũng là cú sút duy nhất của anh trong trận nhưng đã mang lại hiệu quả tối đa.

Bàn thắng của Rashford không chỉ giúp tuyển Anh có màn ra quân thuận lợi mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về chiều sâu đội hình "Tam sư". Trong bối cảnh các ngôi sao như Harry Kane và Jude Bellingham thu hút phần lớn sự chú ý, Rashford vẫn biết cách tạo nên dấu ấn riêng khi được trao cơ hội.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Rashford hoàn toàn có thể trở thành quân bài chiến lược quan trọng của HLV Tuchel trong hành trình chinh phục World Cup 2026 của tuyển Anh.

Harry Kane không chiến dũng mãnh, hoàn tất cú đúp Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.