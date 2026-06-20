Rashford gây lo lắng

Marcus Rashford bất ngờ gặp vấn đề cơ bắp, khiến tuyển Anh thấp thỏm trước cuộc đối đầu quan trọng với Ghana vào ngày 24/6.

Rashford bất ngờ gặp vấn đề thể trạng.

Hôm 18/6, tiền đạo thuộc biên chế MU vào sân từ ghế dự bị và để lại dấu ấn đậm nét. Rashford ghi bàn giúp "Tam sư" thắng 4-2 trước Croatia. Tuy nhiên, chân sút 28 tuổi bất ngờ gặp vấn đề thể trạng.

Theo truyền thông Anh, Rashford dường như cảm thấy căng cơ vùng đùi sau và cơ mông. Chính vì vậy, anh không tập luyện và tham gia trận đấu tập trên sân kín với Sporting Kansas City dành cho các cầu thủ ít hoặc không ra sân trước Croatia.

Ở màn thử lửa này, tuyển Anh giành chiến thắng 5-1. Ivan Toney nổi bật nhất với cú hat-trick, trong khi Morgan Rogers và Ollie Watkins cũng điền tên lên bảng tỷ số. Những cầu thủ khác như Eberechi Eze, Dan Burn, Marc Guehi, Kobbie Mainoo và Jarell Quansah đều được trao cơ hội thi đấu.

Ban huấn luyện tuyển Anh hy vọng vấn đề của Rashford không quá nghiêm trọng. Toàn đội được nghỉ một ngày để dành thời gian bên gia đình và bạn bè tại Kansas trước khi trở lại tập luyện. HLV Thomas Tuchel kỳ vọng quãng nghỉ này sẽ giúp các cầu thủ hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần trước trận tiếp theo.

Nếu kịp bình phục, Rashford hoàn toàn có thể cạnh tranh một suất đá chính sau màn trình diễn bùng nổ trước Croatia. Trước đó, Anthony Gordon là người được lựa chọn trong đội hình xuất phát. Bàn thắng vào lưới Croatia giúp Rashford chấm dứt chuỗi 9 trận tịt ngòi trong màu áo tuyển quốc gia. Đây là pha lập công thứ 19 của anh sau 73 lần khoác áo tuyển Anh.