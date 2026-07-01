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Thể thao

Cơn điên mua sắm của Tottenham

  • Thứ tư, 1/7/2026 10:07 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Tottenham đang khuấy đảo thị trường chuyển nhượng bằng loạt thương vụ lớn, với Mateus Fernandes có thể trở thành tân binh thứ 5 và phá kỷ lục CLB.

Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Mateus Fernandes.

Theo The Athletic, đội bóng thành London đang chiếm lợi thế trước MU trong cuộc đua chiêu mộ Mateus Fernandes từ West Ham United. "Gà trống" gửi đề nghị cao nhất, được cho là vào khoảng 85 triệu bảng phí cố định.

Con số trên phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của CLB. Trước đó, thương vụ đắt giá nhất lịch sử Tottenham thuộc về Dominic Solanke khi cầu thủ này gia nhập đội bóng với mức phí 65 triệu bảng vào năm 2024.

Fernandes có thể trở thành là tân binh thứ 5 của Tottenham trong hè này, sau Martin Dubravka, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi và Andy Robertson. Đáng chú ý, Spurs tiêu tốn hơn 50 triệu bảng cho Van Hecke, trong khi Senesi, Dubravka, và Robertson là 3 vụ chuyển nhượng tự do.

Tốc độ mua sắm của Spurs cho thấy ban lãnh đạo không muốn một cuộc cải tổ nửa vời. Họ hậu thuẫn HLV Roberto de Zerbi bằng những khoản đầu tư mạnh tay, nhằm đưa đội bóng trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu.

Sau một mùa giải nhiều biến động và phải chật vật trụ hạng, Tottenham cần thêm sức trẻ, khả năng kiểm soát bóng và nguồn năng lượng mới ở khu trung tuyến. Fernandes, với nền tảng kỹ thuật tốt và độ tuổi còn nhiều dư địa phát triển, được xem là mảnh ghép phù hợp cho hệ thống mà De Zerbi muốn xây dựng.

Nếu không có gì bất ngờ, Tottenham sẽ sở hữu một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất hè 2026. Quan trọng hơn, Spurs khẳng định tham vọng không muốn đứng ngoài cuộc đua vô địch, mà đang chuẩn bị bước vào mùa giải mới với diện mạo hoàn toàn khác.

Highlights Tottenham 1-0 Everton Chiến thắng tối thiếu trước Everton giúp Tottenham trụ hạng thành công tại Premier League hôm 24/5.

Tottenham vượt MU, chi 85 triệu bảng mua Fernandes

Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Mateus Fernandes với giá 85 triệu bảng, qua đó vượt mặt Manchester United trong cuộc đua giành tiền vệ của West Ham.

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Minh Nghi

Tottenham Tottenham

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