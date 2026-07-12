Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Premier League và La Liga áp đảo bán kết World Cup 2026

  • Chủ nhật, 12/7/2026 19:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Gần 80% cầu thủ góp mặt ở bán kết World Cup 2026 đang chơi tại Ngoại hạng Anh, La Liga và Ligue 1.

Đa số các cầu thủ ở bán kết World Cup 2026 đến từ các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Ảnh: Reuters.

Bốn đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina giành vé vào bán kết World Cup 2026. Trong tổng số 104 cầu thủ của bốn đội, phần lớn đang thi đấu tại ba giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Theo thống kê của Itatiaia, Ngoại hạng Anh chiếm ưu thế với 41 cầu thủ, trong khi La Liga đóng góp 29 người. Chỉ riêng hai giải đấu này đã quy tụ 67% số cầu thủ còn trụ lại ở World Cup.

Ligue 1 đứng thứ ba với 13 đại diện. Như vậy, 83 trong tổng số 104 cầu thủ ở vòng bán kết, tương đương 79,8%, đang khoác áo các CLB thuộc ba giải vô địch Anh, Tây Ban Nha và Pháp.

Con số này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của các nền bóng đá châu Âu tại World Cup 2026. Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng chính là ba đại diện của lục địa già góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

Argentina trở thành đội tuyển Nam Mỹ duy nhất chen chân vào bán kết. Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia Argentina chỉ có hai cầu thủ góp mặt trong đội hình của HLV Lionel Scaloni, gồm Gonzalo Montiel của River Plate và Leandro Paredes thuộc Boca Juniors.

Serie A có 6 đại diện, Bundesliga đóng góp 5 cầu thủ. MLS, Saudi Pro League và giải VĐQG Argentina cùng có 2 người. Eredivisie (Hà Lan), Brasileirao (Brazil), Primeira Liga (Bồ Đào Nha) và Super Lig (Thổ Nhĩ Kỳ) mỗi giải chỉ còn một cầu thủ.

Đáng chú ý, Flaco Lopez là đại diện duy nhất của giải VĐQG Brazil tại bán kết World Cup. Tiền đạo Palmeiras khoác áo Argentina và mới thi đấu tổng cộng 20 phút tại giải.

Hai trận bán kết lần lượt là Pháp gặp Tây Ban Nha ngày 15/7 tại Dallas và Anh đối đầu Argentina một ngày sau đó ở Atlanta. Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 20/7 tại New Jersey.

Ibrahimovic đã đúng về Argentina

Huyền thoại người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic tin rằng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch là yếu tố giúp Argentina tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ cúp vàng World Cup.

3 giờ trước

Khoảnh khắc World Cup: Thẻ đỏ tranh cãi đưa Messi vào bán kết

Bất chấp việc bị Na Uy hay Thụy Sĩ gây nhiều khó khăn trong loạt trận sáng 12/7, cả tuyển Anh và Argentina đều hoàn thành nhiệm vụ để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

4 giờ trước

Opta dự đoán nhà vô địch World Cup 2026

Siêu máy tính Opta dự đoán Pháp là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026, trong khi đương kim vô địch Argentina bị đánh giá thấp nhất.

4 giờ trước

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

World Cup Premier League La Liga World Cup 2026 MLS

    Đọc tiếp

    9 ngôi sao bị 'lãng quên' ở bán kết World Cup

    9 ngôi sao bị 'lãng quên' ở bán kết World Cup

    1 giờ trước 19:24 12/7/2026

    0

    World Cup 2026 đã vào bán kết, nhưng có đến 9 cầu thủ (ngoại trừ thủ môn) của bốn đội tuyển hàng đầu vẫn chưa thi đấu một phút nào từ đầu giải.

    Dấu chấm hết cho 'Gã điên' Conor McGregor

    Dấu chấm hết cho 'Gã điên' Conor McGregor

    2 giờ trước 19:00 12/7/2026

    0

    Cú ngã đứt dây chằng ngay phút đầu tiên tại UFC 329 không chỉ phá hỏng màn tái xuất của Conor McGregor, mà còn giáng đòn ân huệ kết liễu sự nghiệp lừng lẫy của "Gã điên".

    Vinicius đẩy Real Madrid vào thế khó

    Vinicius đẩy Real Madrid vào thế khó

    2 giờ trước 18:12 12/7/2026

    0

    Vinicius Junior dường như đã yêu cầu mức lương gần 20 triệu euro mỗi mùa để gia hạn hợp đồng, nhưng Real Madrid kiên quyết từ chối nhằm bảo vệ cấu trúc lương của đội bóng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý