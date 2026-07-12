Premier League và La Liga áp đảo bán kết World Cup 2026

Gần 80% cầu thủ góp mặt ở bán kết World Cup 2026 đang chơi tại Ngoại hạng Anh, La Liga và Ligue 1.

Đa số các cầu thủ ở bán kết World Cup 2026 đến từ các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Ảnh: Reuters.

Bốn đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina giành vé vào bán kết World Cup 2026. Trong tổng số 104 cầu thủ của bốn đội, phần lớn đang thi đấu tại ba giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Theo thống kê của Itatiaia, Ngoại hạng Anh chiếm ưu thế với 41 cầu thủ, trong khi La Liga đóng góp 29 người. Chỉ riêng hai giải đấu này đã quy tụ 67% số cầu thủ còn trụ lại ở World Cup.

Ligue 1 đứng thứ ba với 13 đại diện. Như vậy, 83 trong tổng số 104 cầu thủ ở vòng bán kết, tương đương 79,8%, đang khoác áo các CLB thuộc ba giải vô địch Anh, Tây Ban Nha và Pháp.

Con số này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của các nền bóng đá châu Âu tại World Cup 2026. Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng chính là ba đại diện của lục địa già góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

Argentina trở thành đội tuyển Nam Mỹ duy nhất chen chân vào bán kết. Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia Argentina chỉ có hai cầu thủ góp mặt trong đội hình của HLV Lionel Scaloni, gồm Gonzalo Montiel của River Plate và Leandro Paredes thuộc Boca Juniors.

Serie A có 6 đại diện, Bundesliga đóng góp 5 cầu thủ. MLS, Saudi Pro League và giải VĐQG Argentina cùng có 2 người. Eredivisie (Hà Lan), Brasileirao (Brazil), Primeira Liga (Bồ Đào Nha) và Super Lig (Thổ Nhĩ Kỳ) mỗi giải chỉ còn một cầu thủ.

Đáng chú ý, Flaco Lopez là đại diện duy nhất của giải VĐQG Brazil tại bán kết World Cup. Tiền đạo Palmeiras khoác áo Argentina và mới thi đấu tổng cộng 20 phút tại giải.

Hai trận bán kết lần lượt là Pháp gặp Tây Ban Nha ngày 15/7 tại Dallas và Anh đối đầu Argentina một ngày sau đó ở Atlanta. Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 20/7 tại New Jersey.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.