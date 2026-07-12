Opta dự đoán nhà vô địch World Cup 2026

Siêu máy tính Opta dự đoán Pháp là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026, trong khi đương kim vô địch Argentina bị đánh giá thấp nhất.

Pháp được đánh giá cao nhất.

Sau khi vòng tứ kết khép lại, World Cup 2026 xác định 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Trước hai trận đại chiến quyết định tấm vé vào chung kết, siêu máy tính của Opta đưa ra dự đoán về cơ hội đăng quang của từng đội.

Theo mô phỏng của Opta, Pháp là ứng viên số một cho chức vô địch với xác suất 34,05%. "Les Bleus" được đánh giá cao nhờ đội hình đồng đều, chiều sâu lực lượng cùng phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu. Nếu lên ngôi, Pháp sẽ giành chức vô địch World Cup lần thứ 3 trong lịch sử.

Đứng ngay sau là Tây Ban Nha với 23,45% cơ hội đăng quang. Đội bóng xứ bò tót đang có chuỗi phong độ ấn tượng và vừa nối dài mạch bất bại lên 36 trận sau khi vượt qua Bỉ ở tứ kết.

Trong khi đó, Anh được siêu máy tính đánh giá có 21,94% khả năng vô địch. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel lội ngược dòng trước Na Uy nhờ cú đúp của Jude Bellingham.

Điều gây bất ngờ là Argentina lại bị xếp cuối trong nhóm 4 đội còn lại. Opta chỉ đánh giá đoàn quân của Lionel Scaloni có 20,55% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở bán kết.

Ở vòng tứ kết, Argentina phải rất vất vả mới đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau hiệp phụ, dù đối thủ chỉ còn 10 người. Song, đội bóng Nam Mỹ vẫn sở hữu vũ khí đáng gờm mang tên Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi đang có phong độ chói sáng với 8 bàn thắng.

Theo lịch thi đấu, Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha ngày 15/7, còn Argentina đối đầu Anh ngày 16/7.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.