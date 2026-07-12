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Thể thao World Cup 2026

Phản ứng của Messi trước trận gặp tuyển Anh

  • Chủ nhật, 12/7/2026 16:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi cùng Argentina vào bán kết World Cup 2026, Lionel Messi khẳng định toàn đội không bao giờ bỏ cuộc và sẵn sàng bước vào màn đại chiến lịch sử với tuyển Anh.

Messi lần đầu chạm trán tuyển Anh.

Trên sân Arrowhead sáng 12/7, Argentina trải qua 120 phút nhọc nhằn mới đánh bại Thụy Sĩ 3-1. Sau trận đấu, Messi thừa nhận đây là một trong những thử thách lớn nhất của Argentina tại giải năm nay.

"Tôi hạnh phúc với chiến thắng này. Đó là trận đấu cực kỳ khó khăn. Chúng tôi biết trước sẽ phải trải qua 90, thậm chí 120 phút căng thẳng. Điều quan trọng nhất là Argentina vượt qua để có sự chuẩn bị tốt hơn cho thử thách tiếp theo", đội trưởng 39 tuổi chia sẻ.

Sau đó, Messi đăng tải loạt hình ảnh ăn mừng lên Instagram cùng thông điệp cảm xúc: "Một lần nữa chúng tôi phải chiến đấu đến cùng, nhưng tập thể này không bao giờ ngừng tin tưởng. Argentina lại góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất thế giới. Tiến lên nào".

Đối thủ tiếp theo của Messi là tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel. Đây là cột mốc đặc biệt khi chủ nhân 8 Quả bóng Vàng chưa từng đối đầu "Tam sư" ở cấp độ tuyển quốc gia, dù có hơn 2 thập kỷ chinh chiến và sở hữu hơn 200 lần khoác áo Argentina.

Phong độ của Messi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina. Trước màn so tài được chờ đợi, cựu tuyển thủ Anh, Micah Richards thừa nhận việc phong tỏa Messi gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

"Messi sở hữu thần thái mà rất ít cầu thủ có được. Anh ấy luôn tạo ra sự khác biệt chỉ bằng sự hiện diện trên sân. Đó là điều khiến mọi đối thủ phải e ngại", Richards nhận định.

Cuộc đại chiến giữa Argentina và Anh sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 16/7.

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Minh Nghi

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